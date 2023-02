Floortje Mackaij maakt in Vuelta CV Féminas debuut voor Movistar

Floortje Mackaij mag zich opmaken voor haar debuut voor Movistar. De 27-jarige Nederlandse zal komende zondag in de Spaanse eendagskoers Vuelta CV Féminas haar eerste wedstrijdkilometers afwerken in het tenue van de Spaanse formatie.

Mackaij kwam de voorbije negen seizoenen uit voor Team DSM en voorgangers, maar begint nu dus aan een nieuw avontuur in Spaanse loondienst. De Vuelta CV Féminas, een eendagskoers met start in Paterna en finish in Valencia, zal haar eerste koers worden voor haar nieuwe werkgever.

Movistar heeft met de Duitse Liane Lippert nog een tweede renster in de gelederen die in de Vuelta CV Féminas voor het eerst in actie zal komen voor het team. De 25-jarige Lippert koos, net als Mackaij, voor een transfer van Team DSM naar Movistar. Sheyla Gutiérrez, Lourdes Oyarbide, Sara Martín en Katrine Aalerud vervolledigen de selectie.

De Vuelta CV Féminas is een 93,2 kilometer lange eendagskoers. De rensters krijgen onderweg twee beklimmingen voor de wielen geschoven, maar eenmaal op de top van de laatste klim – de steile La Frontera (5,2 km aan 9%) – is het nog ruim veertig kilometer tot de finish in Valencia. Vorig jaar ging de zege naar de Italiaanse oud-wereldkampioene Marta Bastianelli.