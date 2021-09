Floortje Mackaij boekt in Trophée des Grimpeuses eerste zege in jaren

Floortje Mackaij heeft zichzelf haar eerste zege in jaren geschonken. De Nederlandse renster van Team DSM won zaterdag de tweede rit in de Trophée des Grimpeuses, haar eerste overwinning sinds de vierde etappe in de Tour de Feminin in 2018.



Mackaij bleef na 105,5 kilometer koers de Amerikaanse Tayler Wiles (Trek-Segafredo) en Ella Harris (Canyon SRAM Racing) voor. Dat was voldoende om ook het eindklassement te winnen voor Lotte Kopecky, aangezien Mackaij vrijdag al tweede werd in de openingsrit.

De Trophée des Grimpeuses is Belgische 2.2-koers, dat dit jaar kon rekenen op een prima deelnemersveld. Onder meer Trek-Segafredo, Parkhotel Valkenburg, Team DSM en SRAM Racing stonden namelijk aan de start.