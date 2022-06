Flinke tik voor Evenepoel in Ronde van Zwitserland: “Maar ik blijf vechten”

Remco Evenepoel kreeg in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland een flinke tik te verwerken. De klassementskopman van Quick-Step Alpha Vinyl bleek in de finale niet in staat om zijn directe concurrenten voor de eindzege te volgen en moest aan de finish meer dan twee minuten toegeven op ritwinnaar Aleksandr Vlasov.

Na afloop deed een duidelijk vermoeide Evenepoel zijn verhaal. “Ik kreeg het ronde per ronde zwaarder. Het was een beetje vergelijkbaar met de eerste rit. Toen beschikte ik wel over de juiste benen, vandaag waren ze niet heel erg goed. Het was ook zeker niet heel erg slecht, maar het was zeker niet goed genoeg om de beste renners te volgen”, laat de Belg weten aan onder meer Eurosport.

Met nog goed twintig kilometer te gaan moest Evenepoel al een eerste keer passen, maar wist hij de scheve situatie nog recht te zetten. Op de laatste beklimming naar Pedrinate ging het licht echter definitief uit. Evenepoel deed er nog wel alles aan om de schade te beperken, maar verloor toch nog meer dan twee minuten en staat nu negentiende in het klassement, op 2m22s van nieuwe leider Vlasov.

Een podiumplaats lijkt nu ver weg voor Evenepoel, maar de allrounder weigert de handdoek te gooien. “Er komen nog twee zware etappes aan. Ik blijf vechten, ook met de tijdrit nog in het achterhoofd. Het is nu echter wel duidelijk dat ik niet nog meer tijd mag verliezen”, is zijn conclusie.

“Twee minuten is veel, maar er is nog niks verloren”

In gesprek met Het Laatste Nieuws had Evenepoel het volgende te zeggen: “Een hard tempo kon ik wel aan, maar ze begonnen op die snedige knikjes telkens vol te klimmen. En dat lukte vandaag gewoon niet. Van Wilder en Masnada hebben me nog teruggebracht, maar die laatste beklimming was ik nog vergeten. Dat was wel echt een domper. Ik dacht dat we naar de finish zouden rijden en op dat klimmetje had ik misschien nog kunnen doorbijten.”

“Maar toen ik doorhad dat we die Pedrinate nog eens moesten beklimmen, kreeg ik het wel even moeilijk. Twee minuten is veel, maar ik ga blijven vechten om nog tijd terug te pakken. Er is nog niks verloren, ook al zijn bepaalde mannen zeer sterk.”