Flinke tik voor Adam Yates in UAE Tour: “We willen nu elke dag tijd terugpakken”

Een derde opeenvolgende eindzege in de UAE Tour lijkt plots ver weg voor UAE Emirates. De thuisformatie liet zich in de eerste etappe meerdere keren verrassen in het waaiergeweld en zag zijn Britse kopman Adam Yates een minuut verliezen op onder meer Remco Evenepoel.

Een bittere pil dus voor Yates in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. “Dit is een zwaar begin van de race en van mijn seizoen. In de openingsfase waren er enkele ploegmaats betrokken bij een crash, waardoor ik maar met twee teamgenoten mee vooraan zat. Toen het nog eens brak door de wind, hadden we niet de benen om mee te zitten”, analyseerde Yates na afloop voor verschillende media-kanalen.

Toch heeft Yates, in 2020 winnaar van de UAE Tour, de hoop op een tweede eindzege nog niet opgegeven. “Dinsdag is weer een nieuwe dag met een ploegentijdrit. Het is te hopen dat we dan wat tijd kunnen goedmaken. Het is zeker nog geen verloren zaak. We bekijken het dag per dag en zullen elke dag tijd terug willen pakken. Geen stress.”

Lees meer: Merlier klopt Ewan na fotofinish in UAE Tour, Evenepoel en Bilbao slaan slag in waaiers

In het algemeen klassement staat Yates 51ste, op 1m01s van leider Tim Merlier. Het verschil met Evenepoel is na één etappe al 53 seconden.