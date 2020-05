Fleur Nagengast (22) moet noodgedwongen stoppen met veldrijden donderdag 28 mei 2020 om 11:26

Fleur Nagengast is genoodzaakt om al op 22-jarige leeftijd het veldrijden vaarwel te zeggen. De vice-wereldkampioene van Bogense kampt met een slepende rugblessure en heeft besloten haar contract bij Telenet Baloise in te leveren. “Mijn lichaam is momenteel niet meer in staat om aan topsport te doen”, zegt Nagengast, die een opleiding verloskunde gaat doen.

“Sinds de zomer van 2018 fiets ik niet meer pijnvrij”, vertelt de renster uit Drenthe. “De rugklachten zijn toen begonnen en nooit meer verdwenen. Ook een heupoperatie acht maanden geleden bracht geen verbetering. Ik stelde in mijn hoofd wel doelen op om terug in competitie te komen, maar moest die plannen opnieuw en opnieuw uitstellen.”

‘Een o zo lastige beslissing’

“Mijn lichaam is momenteel niet meer in staat om aan topsport te doen. Uiteindelijk heb ik dan met heel veel pijn in hart beslist om de fiets aan de haak te hangen. Al vind ik het zelf een o zo lastige beslissing”, legt ze uit. Nagengast behoorde de afgelopen jaren tot de nieuwe generatie veldrittoppers uit Nederland. Zo won ze in 2018 de Wereldbeker voor beloftes, werd ze twee keer Nederlands kampioene bij de junioren, won ze EK-brons in 2018 en was ze twee keer tweede op het NK in de U23-categorie.

Sven Nys begeleidde Nagengast de afgelopen jaren bij Telenet Baloise. “De weg die we samen met Fleur hebben afgelegd is onvergetelijk. Ik zal nooit haar allereerste wereldbekertrui vergeten. Het aanscherpen van de starts en bochtenwerk, haar positieve instelling en karakter werden beloond met een zilveren medaille op het WK”, zegt Nys. “We gaan Fleur blijven volgen in haar nieuwe leven. Ik ben ervan overtuigd dat ze met haar mindset als topsporter ook daarin zal uitblinken.”

Opleiding verloskunde

Nagengast heeft ook al plannen voor na het fietsen. “Een nieuw leven met een nieuwe uitdaging”, zegt ze. “Dankzij een uitstekend resultaat op de toelatingsronde mag ik in september aan een opleiding verloskunde beginnen. Ik vind het wel belangrijk om iets nieuws te hebben om naar uit te kijken. Een nieuwe start maakt het proces om deze beslissing te verwerken ook iets meer draagbaar.”