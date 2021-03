Flèche du Sud gaat ook in 2021 niet door

De Flèche du Sud is voor het tweede opeenvolgende jaar afgelast. De coronamaatregelen staan de Luxemburgse etappewedstrijd, die voor veldrijders vaak een belangrijke voorbereidingskoers is, in de weg.

“Het coronavirus zorgt ervoor dat het opzetten van internationale wielerwedstrijden een puzzel is geworden. De vele beperkingen als gevolg van de coronapandemie hebben direct invloed”, laat organisator Vélo-Union Esch weten. Die richt zich nu op volgend jaar. Voor 2022 staat de ronde voor woensdag 25 tot en met zondag 29 mei op de agenda.

Quinten Hermans was in 2019 de laatste winnaar van de Flèche du Sud. De Belgische veldrijder was destijds de snelste in de proloog in Esch-sur-Alzette en won vervolgens ook de eerste twee ritten in lijn. In de laatste twee etappes kwam hij in het peloton over de streep, waarmee hij zijn eindzege veiligstelde. Toon Aerts werd tweede in het eindklassement.