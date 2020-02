Finale Brabantse Pijl vrouwen naar Overijse, mogelijk ook Scheldeprijs voor vrouwen dinsdag 18 februari 2020 om 12:13

Flanders Classics is voornemens in de toekomst een Scheldeprijs voor vrouwen in het leven te roepen, dat stelt Tomas Van Den Spiegel in een persbericht. De CEO kondigde ook aan dat de finale van de Brabantse Pijl voor vrouwen van Gooik naar Overijse verhuist, om een finale op hetzelfde parcours van de mannen te krijgen.

Een precies jaartal wil Van Den Spiegel nog niet op een eerste editie van de Scheldeprijs voor vrouwen plakken, maar het meerjarenplan dat Flanders Classics vandaag presenteerde waarin ook de Scheldeprijs wordt aangekondigd, loopt tot 2023. “Om te beginnen willen we sportief een versnelling hoger schakelen”, vervolgt Van Den Spiegel. “Een Scheldeprijs voor elite vrouwen inrichten en zo de voorjaarsreeks vervolledigen, staat bijvoorbeeld op de lijst. Net als een statusverhoging van bepaalde wedstrijden naar ProSeries en WorldTour en het streven naar evenwaardig prijzengeld.”

Ook voor dit seizoen zijn er al enkele nieuwigheden voorzien. “Dwars door Vlaanderen zal dit jaar niet langer van start gaan in Tielt, maar wel in Waregem, wat het epicentrum moet worden van de laatste wedstrijd voor de Ronde van Vlaanderen. Daarnaast verhuist voor De Brabantse Pijl de start van Gooik naar Lennik. Meer zelfs, voor het eerst zullen de vrouwen ook in Overijse om de zege strijden en dat in dezelfde finale als hun mannelijke collega’s. Door de verhuis van de start van Gent-Wevelgem naar Ieper krijgen we, naast Omloop Het Nieuwsblad, een tweede wedstrijd waarbij we mannen en vrouwen samen kunnen voorstellen aan de supporters.”

Toekomstplannen

Flanders Classics presenteerde vandaag haar toekomstplannen voor haar vrouwenwedstrijd. Om deze plannen te realiseren heeft Flanders Classics de handen ineen geslagen met KPMG België. Van Den Spiegel geeft in het communiqué meer tekst en uitleg: “We hebben als Flanders Classics altijd al geprobeerd om mee aan de kar van het het vrouwenwielrennen te trekken. Nu vinden we dat de tijd gekomen is om nog een tandje bij te steken. Vrouwenwielrennen doet het al goed, maar heeft nog heel veel onbenut potentieel en we zijn heel tevreden en dankbaar dat een partner als KPMG er samen met ons wil aan werken om het de komende jaren verder te ontwikkelen.”

Voorts wil Flanders Classics bestaande partnerships in de toekomst versterken. “We hebben momenteel al samenwerkingen met VRT voor de uitzendingen van de WorldTour-wedstrijden Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen, en livestreams voor de andere wedstrijden bij onze partner Proximus. Het spreekt voor zich dat we het vrouwenwielrennen als audiovisueel product ook verder willen ontwikkelen.” Dat wil Flanders Classics onder meer doen met podcasts over vrouwenwielrennen en de wedstrijden die onder de vlag van Flanders Classics vallen, zo staat te lezen in de plannen die werden gepresenteerd. Ook wordt er nog meer ingezet op live-uitzendingen. Dit alles moet ervoor zorgen dat het vrouwenwielrennen verder groeit, zowel op sportief als financieel vlak.