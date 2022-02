Fisher-Black en Bennett naast podium op tijdritkampioenschap Nieuw-Zeeland

Finn Fisher-Black en George Bennett hebben op het Nieuw-Zeelands kampioenschap tijdrijden naast de medailles gegrepen. Beide renners van UAE Emirates, allebei ook met een verleden bij Jumbo-Visma, zagen de winst gaan naar Regan Gough.

Er stond geen maat op de 25-jarige Regan Gough, die het 42,5 kilometer lange parcours in Cambridge afwerkte in 52 minuten en 32 seconden. De gehele top-4 bestond uit renners van de ploeg Bolton Equities Black Spoke. Michael Vink (zilver) en Tom Sexton (brons) mochten mee het podium op, al moesten zij wel bijna anderhalve minuut toegeven op hun ploeggenoot.

Finn Fisher-Black was vorig jaar nog beloftenkampioen in het tijdrijden, maar kon nu geen potten breken in zijn debuut bij de profs. Hij verloor ruim twee minuten en werd daarmee vijfde. George Bennett, die in 2020 en 2021 zilver won op het tijdritkampioenschap van zijn land, gaf 2.34 minuut toe en eindigde als zevende.

Bij de vrouwen ging de nationale tijdrittitel naar Georgia Williams. De renster van BikeExchange-Jayco was bijna twee minuten sneller dan nummer twee Bronwyn MacGregor. Het brons ging naar Holly Edmondston.