Fiscale hervorming in België: Lotto Soudal, Intermarché-WG en Alpecin-Fenix zwaarst getroffen

Lotto Soudal, Intermarché-Wanty Gobert en Alpecin-Fenix zullen het zwaarst getroffen worden door de hervorming van het fiscale gunstregime in België. Ook de in België wonende Nederlanders zoals Van der Poel en Dumoulin gaan meer betalen. Gilbert, Stuyven en Wellens, die in Monaco wonen, ontsnappen.

Een maand geleden berichtten we al over de onrust bij de Belgische teams over de nakende fiscale hervorming voor topsporters. De Belgische regering wil in 2022 al 43 miljoen euro halen uit de sport. De bijdrage van het wielrennen daarin is – in vergelijking met het voetbal – redelijk beperkt, maar uiteraard zal de maatregel zijn sporen zal nalaten.

Woensdag vond er een eerste overleg plaats met het kabinet van minister van financiën Vincent Van Peteghem, vrijdag waren er gesprekken met minister Frank Vandenbroucke over de herziening. Jos Smets, voormalig directeur van Belgian Cycling, vertegenwoordigt het Belgische wielrennen in die onderhandelingen.

10 tot 15 keer minder dan in het voetbal

De federatie is betrokken partij, omdat het werkgever is van alle profrenners die in België wonen. De wielerbond staat namelijk in voor de inning van de RSZ (Sociale Zekerheid) bij de ploegen en stort die door. “De totale loonmassa in het wielrennen is zo’n 14 miljoen”, zegt Smets aan Het Laatste Nieuws. “Dat is tien tot vijftien keer minder dan in het voetbal, schat ik.”

Volgens Smets gaan Lotto Soudal, Intermarché-Wanty Gobert en Alpecin-Fenix de maatregel het hardst voelen. Omdat zij de hoogste lonen betalen. Voor Sport Vlaanderen-Baloise of Bingoal-Wallonie Bruxelles zal het meevallen. “Deceuninck-Quick-Step is in Luxemburg gevestigd en het aantal Belgische renners is er beperkt. En renners als Jasper Stuyven, Philippe Gilbert en Tim Wellens ontsnappen aan de hervorming omdat ze in Monaco wonen. Wel slachtoffer: Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel, die in België wonen.”

Maatschappelijk onaanvaardbaar

Smets geeft nog mee dat de wielerbond geen moord en brand zal schreeuwen zoals in het voetbal gebeurt. “De situatie zoals ze nu was in de sport, was maatschappelijk onaanvaardbaar”, zegt hij. “We willen geen afbreuk doen aan het principe dat, hoe meer je verdient, hoe meer je moet betalen. De situatie zoals ze nu was in de sport, was maatschappelijk onaanvaardbaar.”

De hoogste lonen worden logischerwijze het hardst getroffen. Vrijdag lag een voorstel op tafel over wat nu met hoge lonen wordt bedoeld, maar nog volgens HLN is afgesproken om daar voorlopig niet over te communiceren. Vandaag wordt de RSZ-bijdrage van topsporters berekend op een fictief brutoloon van 2.352 euro.