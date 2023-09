dinsdag 12 september 2023 om 19:49

Finn Fisher-Black verrast met tweede plek: “Ik wilde eigenlijk op kop rijden”

Jonas Vingegaard won vandaag op overtuigende wijze de zestiende etappe van de Vuelta a España. Zijn grootste belager? Finn Fisher-Black. De jonge Nieuw-Zeelander van UAE Emirates kwam verrassend als tweede over de streep, maar Fisher-Black was aanvankelijk helemaal niet uit op persoonlijk succes.

“Toen Jonas aanviel op de slotklim, was het mijn idee om op kop te rijden van de achtervolgende groep. Toen ik achterom keek, zag ik de groep echter niet meer… De ploegleider gaf daarna aan dat ik gewoon moest doorzetten, in een poging om Vingegaard nog terug te halen.”

Fisher-Black bleef een tijdje hangen op een vijftal seconden, maar uiteindelijk brak de veer en verloor hij nog meer dan veertig seconden op de Deense Tourwinnaar. De 21-jarige coureur bleef echter wel uit de greep van de andere klassementsrenners en eindigde zo knap als tweede in een Vuelta-rit. “Voor mij persoonlijk is het een mooi resultaat, maar het belangrijkste voor de komende dagen is om de jongens voor het klassement te helpen.”

Juan Ayuso, de kopman van UAE Emirates, plaatste na de rit vraagtekens achter de koerstactiek van zijn ploeg. “Ik moet nog met de ploegleiding praten, want ik weet niet wat er op tactisch gebied allemaal gebeurde… Maar ik wil er liever niet te veel over kwijt”, klonk het veelzeggend.