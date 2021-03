Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma Development) eindwinnaar Istrian Spring Trophy

Finn Fisher-Black heeft Jumbo-Visma Development de eindoverwinning in de Istrian Spring Trophy bezorgd. Het 19-jarige talent uit Nieuw-Zeeland wist in de slotrit naar Umag de Italiaan Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè) uit de leiderstrui te rijden.

De verschillen in het algemeen klassement waren te overzien voor aanvang van de laatste etappe van de UCI 2.2-koers. Fisher-Black had een achterstand van één seconde op Zana, terwijl Savva Novikov een achterstand van twee seconden had op de klassementsleider.

De regenachtige slotrit van Marčana naar Umag werd in een sprint gewonnen door Mihkel Räim, voor de Duitser Henri Uhlig en de Italiaan Jakub Mareczko.

Eerder deze was was er ook al succes voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma: Lars Boven wist de 1 kilometer lange proloog langs de kust van Umag te winnen.

Wow!🤩 @finnfisherblack managed to win the GC of the Istrian Spring Trophy in the last stage💪

— Team Jumbo-Visma Academy (@TJVacademy) March 14, 2021