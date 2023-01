Finish in Tiel maakt etappeschema Olympia’s Tour 2023 rond

Het parcours van Olympia’s Tour 2023 is rond. De organisatie heeft ook het laatste puzzelstukje ingevuld: de vierde etappe finisht namelijk voor de deur van hoofdsponsor Metec in Tiel. In die etappe passeren de renners na de start in Neede onder meer Doesburg, Arnhem en Rhenen.

“Dat we deze editie van Olympia’s Tour konden realiseren met een gevarieerd parcours en een ijzersterk deelnemersveld is ook te danken aan onze hoofdsponsor Metec”, zegt organisator Thijs Rondhuis. “Dat de finishlijn van de voorlaatste rit ter hoogte van het nieuwe pand in Tiel ligt, is dan ook symbolisch. Iets om bij stil te staan, maar daarna gaat ons gezamenlijke avontuur verder.”

De andere vier etappesteden waren al bekendgemaakt. De Nederlandse rittenkoers start met een tijdrit op het TT-circuit van Assen en kent daarna ook een rit-in-lijn rond die stad. Vervolgens gaat steeds wat zuidelijker, met etappes naar Ruurlo en Tiel. Op de laatste dag zakt het peloton af naar het Zuid-Limburgse Beek voor een heuveletappe.

“Ik denk dat we opnieuw een zeer complete renner als eindwinnaar mogen verwachten”, verwacht Rondhuis. “Een renner immers die zowel de tijdrit, de Drentse keien, de heuvels in Overijssel en Gelderland, de open passages door het vlakke Nederlandse land maar ook de korte, steile klimmetjes in Limburg aankan.”

Etappeschema Olympia’s Tour 2023 (22-26 maart 2023)

Etappe 1: Assen – Assen (ITT, 9 km)

Etappe 2: Assen – Assen (165 km)

Etappe 3: Gieten – Ruurlo (170 km)

Etappe 4: Neede – Tiel (161 km)

Etappe 5: Beek – Beek (178 km)