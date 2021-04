Filippo Pozzato komt met de schrik vrij bij trainingsongeval

Filippo Pozzato is gisteren met de schrik vrijgekomen, nadat hij tijdens een trainingsronde moest uitwijken voor een vrachtwagen die op de weghelft van de voormalige profrenner kwam. Daarbij kwam hij hard ten val.

“Helaas ben ik van de weg geraakt en gevallen, terwijl ik door de straten van Venetië fietste. Ik moest uitwijken voor een vrachtwagen, die in een afdaling op mijn weghelft kwam”, doet ‘Pippo’ Pozzato op zijn social media zijn relaas. “Gelukkig zijn de gevolgen niet erg groot, behalve wat blauwe plekken en schaafwonden. Ik bedank iedereen die zich zorgen om me maakte en me een berichtje stuurde.”

Op een bijgevoegde foto is te zien dat zijn fiets fikse schade heeft opgelopen. De zadelpen is omgebogen en ook het stuur en de velgen zijn beschadigd. De 39-jarige oud-winnaar van Milaan-San Remo en twee Touretappes sluit af met een boodschap. “Ik wil iedereen nog maar eens verzoeken om oplettender en geconcentreerder te rijden, want je kunt echt je eigen leven en dat van een ander in gevaar brengen.”