Filippo Ganna weer wereldkampioen op de achtervolging vrijdag 28 februari 2020 om 20:56

Filippo Ganna is voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen op de individuele achtervolging geworden. In Berlijn versloeg hij Ashton Lambie in de finale, nadat hij eerder op de dag al het wereldrecord had verbroken.

In 2016, 2018 én 2019 had Ganna al de wereldtitel gepakt op de individuele achtervolging en ook nu was de Italiaan, die op de weg uitkomt voor Team Ineos, de grote favoriet. In de kwalificatie drukte hij meteen zijn stempel door in een wereldrecord (4:01,934) de snelste tijd te klokken. Hij verbeterde daarmee zijn eigen snelste tijd (4:02,647), die hij drie maanden geleden in Minsk had gereden tijdens de wereldbekerwedstrijd aldaar.

Doordat hij de snelste tijd had geklokt, stootte hij door naar de gouden finale waar Ashton Lambie de tegenstander was. Ook de Amerikaan had in het verleden het wereldrecord al eens in handen en was de enige die enigszins in de buurt van Ganna kon blijven in de kwalificatie. In de finale opende Lambie sneller, maar in de tweede helft van de wedstrijd draaide Ganna de rollen om en pakte zijn vierde wereldtitel in 4:03,875.

Individuele achtervolging – mannen

Filippo Ganna in 4:03,875

Ashton Lambie in 4:08,048

Corentin Ermenault in 4:09,921

4. Jonathan Milan in 4:13,167