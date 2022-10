Filippo Ganna voor werelduurrecord: “Ik droom van een echte knalafstand”

Filippo Ganna is klaar voor zijn werelduurrecordpoging van zaterdagavond. De Italiaan van INEOS Grenadiers zal in Grenchen het record van Dan Bigham proberen te verbeteren. “Ik droom van een record der records. Als ik realistisch moet zijn, wil ik echter gewoon een meter verder rijden.”

Of Ganna in topvorm is of niet, is een veelgestelde vraag de afgelopen week. De tijdrijder zelf heeft daar niet meteen een antwoord op. “Ik heb geen idee, maar ik hoop het. De cijfertje op mijn Garmin zijn alleszins positief. Ik hoop dat ik dat op de piste kan overbrengen.” Het huidige werelduurrecord staat op naam van Dan Bigham, een Brit die deel uitmaakt van de staf van INEOS Grenadiers. “Als ik realistisch moet zijn, wil ik gewoon een meter verder rijden.”

Toch is er ook gezonde ambitie bij Ganna. “De droom is toch om een echte knalafstand neer te zetten. Het record der records”, vertelde Ganna in een persconferentieaan onder meer Sporza. Belangrijk voor zo’n poging is het laatste deel van het uur, waar veel renners het bijzonder lastig krijgen. “Dan Bigham heeft me al enorm geholpen bij alles. We bespraken het pacing-plan voor onder meer de laatste minuten, daar gaat het meestal mis.”

Over de fiets

“Mijn fiets is zwaarder dan normaal”, gaf Ganna nog aan over zijn gloednieuwe fiets. “In het begin voel je je dan ook niet heel snel, maar na 5 minuten vlieg je over de piste. We hebben veel liefde in deze fiets gestoken, maar die liefde weegt wel zwaar”, lachte de Italiaan. Verder gaf hij nog aan dat het een bijzonder drukke periode was, maar dat er bijna vakantie op het menu staat. “Eindelijk!”