Filippo Ganna verlengt bij INEOS Grenadiers tot eind 2027

Filippo Ganna, die een contract bij INEOS Grenadiers had tot eind 2023, heeft voor vier jaar bijgetekend. De 26-jarige Italiaan blijft dus tot eind 2027 bij de Britse ploeg. Dat maakt zijn werkgever bekend via sociale media.

Ganna kwam in 2019 bij INEOS Grenadiers, nadat hij zijn profcarrière in 2017 begon bij UAE Emirates. Voor zijn huidige ploeg won hij onder andere zes etappes in de Giro d’Italia en werd hij twee keer wereldkampioen tijdrijden. In die discipline boekte hij ook de nodige overwinningen in andere rittenkoersen.

Ganna prijst ploeg

“Het is bijzonder om onderdeel van dit team te zijn, niet in het minste vanwege de manier waarop we onze doelen benaderen en de hoeveelheid moeite die gestoken wordt in ontwikkeling en uitrusting”, zegt Ganna op de site van INEOS Grenadiers. “Alles draait om het doel om ons sneller te maken. Of het nu gaat om het Performance Team, werken met onze partners of leren van de bredere ervaring binnen INEOS Sports. Als er zoveel toewijding is van iedereen om je heen, wil je gewoon naar buiten gaan en alles geven wat je hebt.”

“Er is nog steeds genoeg om me op te focussen in het restant van dit seizoen en richting volgend jaar. Dit niveau van ondersteuning achter me hebben staan, is zo belangrijk. Ik kijk er naar uit om nog een groter deel van mijn carrière bij dit team te spenderen.”

Niet alleen Ganna zelf, maar ook ploegmanager Rod Ellingworth is blij dat Ganna langer blijft. “Filippo is een van die renners wiens mogelijkheden om kracht te ontwikkelen op de pedalen ongelofelijk is. Je wordt nooit moe van kijken naar hoe hij een tijdrit afwerkt, of hij hoe op kop van het peloton de koers openbreekt.”

Ontwikkeling van uitrusting

“Zo’n talent als Filippo in het team hebben is ook een grote bonus voor ons wat betref de ontwikkeling van onze uitrusting. Deels door met hem te werken in windtunnels, door hem te zijn rijden op de baan, ligt het niveau van de uitrusting op het huidige niveau. Ik kijk er naar uit om te zien wat we de komende jaren samen kunnen bereiken.”

