Filippo Ganna verslaat Wout van Aert na spannend duel in tijdrit Dauphiné

De individuele tijdrit in het Critérium du Dauphiné 2022 is een prooi geworden voor Filippo Ganna. De Italiaanse wereldkampioen tijdrijden klopte Wout van Aert na een tijdrit voor de specialisten van 31,9 kilometer tussen Montbrison en La Bâtie d’Urfé. Het verschil was ruim twee seconden. Van Aert blijft wel leider in het algemeen klassement.

De eerste richttijd in deze tijdrit, over overwegend vlakke wegen over rechte stukken, werd neergezet door Luke Durbridge. De Australiër werkte de 31,9 kilometer af in een tijd van 36.25 minuut, goed voor een gemiddelde snelheid van 52,5 km/h. Maar ook hij wist dat wereldkampioen Filippo Ganna niet lang daarna zou volgen.

Ganna walst iedereen omver

De Italiaanse stoomwals was aan het eerste tussenpunt (na 11,6 km) al 19 seconden sneller, breidde zijn voorsprong bij het tweede meetpunt (na 21 km) uit naar 39 seconden en bleek aan de finish 53 seconden sneller dan Durbridge. Ganna klokte af na 35.32 minuut en wist dat hij daarmee voorlopig in de hot seat mocht plaatsnemen. Zijn gemiddelde snelheid? 53,8 km/h.

De Franse hoop Rémi Cavagna kon geen potten breken. De tijdrijder van Quick-Step-Alpha Vinyl gaf uiteindelijk 1.51 minuut toe op Ganna, terwijl Frans tijdritkampioen Benjamin Thomas meer dan twee minuten verloor op de Italiaan. Het eerste gevaar voor Ganna kwam uit eigen kamp; Ethan Hayter verraste met een achterstand van ‘slechts’ 17 seconden aan de finish.

Vingegaard zet richttijd voor favorieten

Jonas Vingegaard reed een degelijke tijdrit. Hij volgde aan de eindstreep op 1.11 minuut van Ganna en zette daarmee een mikpunt voor de andere klassementsrenners. Pech was er voor Brandon McNulty. De kopman van UAE Emirates kreeg een kettingprobleem en pas heel laat werd besloten om een nieuwe fiets te pakken. Hij verloor daardoor veel tijd.

Interessante tussentijd kwam van Mattia Cattaneo. De Italiaan van Quick-Step-Alpha Vinyl was aan het eerste punt slechts acht seconden trager dan Ganna, maar daarna gaf hij steeds meer tijd toe waardoor ritwinst uit het zicht geraakte voor Cattaneo. Uiteindelijk strandde hij op 39 seconden, achter Ganna en Hayter.

Van Aert knokt tegen de tijd van Ganna

Om klokslag 16.00 uur vertrok Wout van Aert in de gele leiderstrui aan zijn tijdrit. Ruim voor hem was zijn ploegmaat Primoz Roglic al gestart. De Sloveen, als olympisch kampioen tijdrijden een serieuze concurrent voor de wereldkampioen, keek aan het eerste tussenpunt aan tegen een achterstand van zeven seconden op Ganna. Aan punt twee was dat verschil opgelopen 36 seconden en aan de finish een kleine 42 seconden.

De eerste renner die onder de tussentijd van Ganna dook na 11,6 kilometer, was ook meteen de laatste. Van Aert was ruim tien seconden rapper gestart. Het tweede deel van Ganna was echter razendsnel; Van Aert verloor er 20 seconden en was daardoor tweede na 21 kilometer. Kon hij de laatste tien kilometer nog tien seconden goedmaken?

Een voordeel voor Van Aert was dat hij de voor hem gestarte David Gaudu (tweede in het klassement) en Victor Lafay (derde in het klassement) in het zicht kreeg. Een nadeel was dat het licht begon te regenen in de slotfase rond La Bâtie d’Urfé. In de technische laatste kilometer kwam Van Aert dichtbij, maar hij strandde uiteindelijk op twee seconden en dertig honderdsten van Ganna.

Jumbo-Visma slaat slag in het klassement

In het algemeen klassement staat Primož Roglič er voorlopig het beste voor. Hij staat na vier etappes in de Dauphiné op 56 seconden van zijn ploeggenoot Van Aert, maar daarmee is de Sloveen wel de beste klassementsrenner. Jonas Vingegaard volgt op 30 seconden als tweede klassementsman en dus heeft Jumbo-Visma een uitstekende uitgangspositie verworven.

Damiano Caruso volgt op 43 seconden van Roglič, Tao Geoghegan Hart op 49 seconden en Juan Ayuso op 52 seconden. De rest van de favorieten heeft al meer dan een minuut achterstand op Rogla, met Ben O’Connor, Wilco Kelderman, Enric Mas, David Gaudu en Jack Haig binnen de anderhalve minuut.

Tot de grote verliezers mogen Brandon McNulty (door zijn pechgeval), Louis Meintjes, Esteban Chaves en Steff Cras gerekend worden.