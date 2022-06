Filippo Ganna toont vlak voor Tour topvorm op Italiaans tijdritkampioenschap

Filippo Ganna heeft ruim een week voor de Tour de France-tijdrit in Kopenhagen laten zien dat zijn vorm in orde is. De wereldkampioen tijdrijden van INEOS Grenadiers is namelijk de nieuwe Italiaans kampioen tijdrijden. Hij bleef Mattia Cattaneo en Edoardo Affini meer dan een halve minuut voor.

De Italiaanse tijdritstrijd werd uitgevochten in San Giovanni al Natisone. Topfavoriet Ganna, die vorig jaar verrassend geklopt werd door Matteo Sobrero, liet er op het 35,6 kilometer lange parcours geen gras over groeien. Hij klokte een tijd van 40.29 minuut aan de finish en was daarmee ruim een halve minuut sneller dan de concurrentie.

Mattia Cattaneo (Quick-Step-Alpha Vinyl) kwam nog het dichtst bij, namelijk tot op 36 seconden van Ganna. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) verloor 50 seconden en mocht het brons ophalen. Voor uittredend kampioen Matteo Sobrero van BikeExchange-Jayco was er een vierde plek. Hij kwam 56 seconden tekort op Ganna. Daarachter waren de verschillen groter dan een minuut ten opzichte van de overtuigende winnaar.

Voor de 25-jarige Ganna is het zijn derde nationale tijdrittitel. Eerder behaalde hij al goud in 2019 en 2020.

Elisa Longo Borghini

Bij de vrouwen was Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) de snelste op het parcours in San Giovanni al Natisone. Zij was 32 seconden sneller dan Vittoria Guazzini en 1.02 minuut sneller dan Marta Cavalli, die allebei uitkomen voor FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope.