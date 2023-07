Filippo Ganna zet massasprint naar zijn hand in openingsetappe Tour de Wallonie

Filippo Ganna heeft de eerste etappe in de Tour de Wallonie gewonnen. In Hamoir was de Italiaan van INEOS Grenadiers de snelste in een groepssprint. De grote topfavoriet voor de eindzege – die Davide Ballerini en Arne Marit voorbleef – is zo ook de eerste leider.

De openingsetappe van deze Tour de Wallonie was meteen een relatief pittige. Vanuit Huy – waar men de befaamde Muur in tegenstelling tot vorig jaar links laat liggen – kregen we een glooiende rit doorheen de Condroz in de provincie Luik.

Onderweg kwamen de renners verschillende bekende dorpen tegen. Denk maar aan Han-sur-Lesse – bekend van de grotten – en Rochefort, dat u misschien kent van het trappistenbier. Daar was het allemaal nog vrij vlak. Maar vanaf de passage in Durbuy, waar Marc Coucke tegenwoordig het toerisme boost, begon vervolgens het echte werk. Johan Meens (Bingoal WB), Alex Colman (Flanders-Baloise), Olivier Godfroid (Baloise-Trek Lions) en Jonathan Couanon (Nice Métropole Côte d’Azur) kleurden de etappe voorin.

Zij vormden de vlucht van de dag, die al na drie kilometer koers in twee schuifjes vertrok. Godfroid en Meens maakten pas enkele kilometers later de sprong naar voren, maar kregen samen met hun twee vluchtmakkers Coldman en Couanon maximaal vier minuten cadeau van de troepen van Lotto Dstny en INEOS Grenadiers. Hun kopmannen Arnaud De Lie en Elia Viviani wilden immers voor de zege strijden, mochten ze de klimmetjes in de finale overleven.

Niet dat de finale extreem zwaar was, maar met de Côte sur les Tiennes (1,3 kilometer aan 6,2%), Côte d’Oneux (2,5 kilometer aan 3,1%) en Côte de Grand-Houmart (800 meter aan 7,2%) werden de benen voor de eerste keer deze week stevig getest.

Ronhaar kan sprint niet ontlopen

De Côte d’Oneux inspireerde Pim Ronhaar (Baloise-Trek Lions) om de sprong naar de kopgroep te maken, waar hij met Godroid ook nog een ploegmaat had zitten. Maar lang bleef Ronhaar – de crosser die eerder deze zomer ook op de weg al indruk maakte op de weg met eindwinst in de Flèche du Sud – niet in de wielen plakken, want de Nederlander was de sterkste bergop. Op die manier ging hij in de finale alleen op zoek naar de eerste ritwinst van de week.

Maar nog voor de laatste zeven dalende kilometers – waarin er overigens geen tv-beelden meer waren, door problemen met de verbinding met het vliegtuig dat voor het signaal moest zorgen – sneuvelde de dappere Ronhaar echter. Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert) grabbelde nog drie boniseconden mee in de laatste tussensprint van de dag, voor Mathias Vacek (Lidl-Trek).

De sprintersploegen hielden de finale de teugels strak onder controle, waardoor we een sprint met een relatief grote groep voor de overwinning kregen. Soudal – Quick-Step zette een goede lead out op voor Davide Ballerini, maar in de licht dalende lijn verraste Filippo Ganna met een vroege aanzet. De Italiaan van INEOS Grenadiers oogde sterk en zag niemand meer over hem heen komen.