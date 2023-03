Filippo Ganna sluit deelname aan Ronde van Vlaanderen toch nog niet uit

Dario Cioni, de trainer van Filippo Ganna , zei maandag tegen La Gazzetta dello Sport dat Filippo Ganna dit jaar de Ronde van Vlaanderen niet zal betwisten . In gesprek met Het Laatste Nieuws komt hij hier echter op terug. “Zondagavond hakken we de knoop door”, houdt Cioni de deur op een kier.

“Parijs-Roubaix is zijn hoofddoel”, legt Cioni uit. “En onze vrees is dat, als hij na Harelbeke, Wevelgem en Waregem ook Vlaanderen rijdt, hij tegen dan wel eens over zijn top heen zou kunnen zijn. Op dit moment vliegt hij na Dwars door Vlaanderen naar Zwitserland om er Parijs-Roubaix voor te bereiden. Maar mocht hij vrijdag en zondag voelen dat hij op de steile kasseihellingen mee kan met de besten, zal hij ‘De Ronde’ niet laten liggen. Zondagavond hakken we de knoop door.”

Mocht Ganna alsnog starten in de Ronde van Vlaanderen, dan zou het niet zijn debuut zijn in de Hoogmis. De Italiaans stond al twee keer aan het vertrek. In 2018 haalde hij de finish niet, in 2019 werd hij 98e. Geen resultaten om steil van achterover te slaan, maar voordat hij afgelopen zaterdag als tweede eindigde in Milaan-San Remo, had Ganna ook nog nooit beter gedaan dan een 51ste plek in La Primavera.