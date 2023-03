Ganna als winnaar van Roubaix? Zijn trainer gelooft erin: “San Remo belangrijke stap”

Mathieu van der Poel pakte de zege in Milaan-San Remo, maar achter hem maakte ook Filippo Ganna indruk. De grote Italiaan kwam samen met Tadej Pogacar en Wout van Aert boven op de Poggio en sprintte vervolgens naar plek twee. “Die tweede plaats zal als brandstof voor de toekomst dienen”, zegt zijn trainer Dario Cioni tegen La Gazzetta dello Sport.

In de nabije toekomst zal Ganna die brandstof vooral willen gebruiken in Roubaix. “Operatie Roubaix begon eigenlijk al in de winter van 2021”, vertelt Cioni. “Vorig jaar werd Filippo echter ziek op de laatste dag van Tirreno-Adriatico. Daar bleef hij een tijdje mee doorsukkelen, waardoor hij niet optimaal aan de start stond van Parijs-Roubaix. In december dit jaar zijn we opnieuw begonnen. We hebben vaker intensief werk gedaan aan het einde van trainingen.”

Aan het slot van Milaan-San Remo betaalde die aanpak zich al uit, volgens Cioni. “Je moet niet vergeten dat ze de Poggio aan hoge snelheid oprijden. Waarom zouden we er dus niet in geloven dat Filippo Parijs-Roubaix kan winnen? Het resultaat in Milaan-San Remo is een belangrijke stap daarin.”

“Filippo was voor het eerst kopman in een grote klassieker en hij was zeker aanwezig”, kijkt de oud-renner van onder andere Sky nog eens terug. “Die tweede plaats zal als brandstof voor de toekomst dienen. De volgende keer heeft hij niet de twijfel om Van der Poel te volgen, want het was nu pas de eerste keer dat Filippo met de reuzen van het wielrennen in zo’n situatie terechtkwam.”

Ronde van Vlaanderen?

Mathieu van der Poel vroeg zich na afloop van Milaan-San Remo af of Ganna ook de Ronde van Vlaanderen zal rijden. Dit jaar alvast nog niet, aldus Cioni. Maar wat niet is, kan nog komen. “In de toekomst gaan we zien of Filippo mee kan doen aan de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar rijdt hij niet omdat de bestrating in België anders is dan in Frankrijk. Filippo heeft vorig jaar laten zien dat hij goed mee kan komen op de kasseien.”

