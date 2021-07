Filippo Ganna na vijfde plaats: “Op dit parcours zou ik eigenlijk niet in de top-10 mogen finishen”

Filippo Ganna had als wereldkampioen tijdrijden veel ogen op zich gericht tijdens de olympische tijdrit, maar de Italiaan moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Zijn vizier richt hij nu op de baan, waar hij op de ploegenachtervolging naar de medailles wil rijden.

“Als we een jaar geleden naar deze Spelen waren gekomen, had ik enkel de ploegenachtervolging gedaan. Na het WK vorig jaar besloot ik ook de tijdrit te rijden en het resultaat is niet slecht. Nu wil ik herstellen voor de baan”, vertelde Ganna na afloop van de olympische strijd tegen de klok. Als allerlaatste mocht hij aan de 44,2 kilometer lange rit beginnen en aan het eerste tussenpunt klokte hij nog de snelste tijd. Daarna lag hij nog wel op koers voor een medaille, maar uiteindelijk werd hij vijfde op meer dan een minuut van winnaar Primož Roglič.

Naderhand was de Italiaan, die normaal gesproken voor INEOS Grenadiers uitkomt, realistisch. “Ik had niet meer kunnen doen vandaag. Hier stond ik tegen jongens die weten hoe ze rittenkoersen moeten winnen en die tot een paar dagen geleden in de Tour de France zaten. Ik heb gedaan wat ik kon en met vier man stonden we binnen een paar seconden van elkaar. Natuurlijk is er wat teleurstelling over de uitslag, maar ik moet zeggen dat het goed ging. Als je nadenkt en goed naar het parcours kijkt, zou ik eigenlijk niet in de top-10 mogen finishen.”

‘Mogelijk ligt het parcours van Parijs mij beter’

“Ik begon goed en pakte veel tijd in de afdaling en de technische secties, waar ik goed kon blijven rijden. Maar op de stukken waar het omhoog ging, waren mijn benen duidelijk niet op het niveau om competitief te zijn met de klimmers. Mogelijk ligt het parcours van de Olympische Spelen van Parijs (in 2024, red.) mij beter.” Ganna verlegt nu de focus naar de ploegenachtervolging, die voor komende week op het programma staat. “Vandaag heb ik het ijs gebroken en nu gaan we kijken hoe we het op de baan nog beter kunnen doen.”