Ganna na tijdritzege in Dauphiné: “We gaan zien of ik erbij ben in de Tour”

Filippo Ganna heeft zich na zijn winst in de tijdrit van het Critérium du Dauphiné uitgelaten over zijn mogelijke debuut in de Tour de France. Mogelijk is de Italiaan van INEOS Grenadiers er namelijk niet bij tijdens de start in Kopenhagen. “We gaan zien ik erbij ben dan”, vertelt Ganna in het flashinterview.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Dat zegt de wereldkampioen tijdrijden nadat INEOS Grenadiers-ploegleider Gabriel Rasch heeft aangekondigd dat de Tourselectie alles behalve rond is. Pas na de Ronde van Zwitserland hakt het team de knoop door. “We gaan kijken hoe renners het gedaan hebben en hoe zij reageren op die wedstrijden. We kijken niet naar resultaten, maar of ze klaar zijn voor de Tour en of hun conditie goed genoeg is”, zei Rasch tegen VeloNews.

Ganna heeft, ruim drie weken voor de Tourstart in Denemarken, in ieder geval zijn vorm getoond. In een vlakke tijdrit van bijna 32 kilometer was hij twee seconden sneller dan Wout van Aert. “Het was een lange dag in de hot seat, maar het belangrijkste is dat ik gewonnen heb. Wout kwam heel dichtbij, maar ik ben blij met de zege. Ik had het geluk aan mijn kant.”

“Na zijn snelle tussentijd schrok ik een beetje. Het was copy-paste van het WK tijdrijden”, aldus Ganna. “Het is elke keer close tussen ons. Wout is heel sterk, dat zag je gisteren ook. Maar het parcours paste mij goed. Vanmorgen was het slecht weer, dus toen voelde ik mij niet super. Maar de zon kwam door en het bleef droog voor iedereen. Dat was goed voor de strijd. Kopenhagen is dichtbij, maar we gaan zien of ik erbij ga zijn.”