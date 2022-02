Filippo Ganna na tijdritzege: “De slotklim was niet voor mijn gewicht gemaakt”

Filippo Ganna was zondag het goudhaantje namens INEOS Grenadiers in de Ster van Bessèges. Hij won de afsluitende tijdrit, die ook nog een best pittige finale kende met 2,6 kilometer aan 5,8%. “Het draaide goed, tot de slotklim. Die was niet voor mijn gewicht gemaakt”, reageert Ganna bij DirectVélo.

“Maar het gaat om het resultaat”, kan de Italiaanse tijdritspecialist lachen. “Het was een geweldige rittenkoers en nu gaan we weer verder. Ik zie de Ster van Bessèges niet alleen maar als een voorbereidingskoers. Elke wedstrijd is namelijk belangrijk. Daarom geef ik ook alles, voor mezelf en voor de ploeg.”

Komende week staat in Frankrijk de Tour de la Provence op het programma. In 2019 wist Ganna daar zijn eerste profzege te behalen. “Maar ik weet nog niet of ik daar zal starten. De ploeg moet dat nog beslissen. Wat ik wel weet, is dat ik de UAE Tour rijd”, kijkt hij uit naar de eerste WorldTour-koers van het jaar.

Benjamin Thomas wint eindklassement: “Perfecte start van het seizoen”

De eindwinst in Bessèges ging naar Benjamin Thomas, die derde werd in de tijdrit en zijn leidende positie daardoor behield. “Ik kwam hier naartoe voor een podiumplaats in het klassement, maar ik was helemaal in mijn element vandaag. Ik wist dat ik nog vooraan lag aan de voet van de klim. Daardoor kon ik het beste uit mezelf halen. Dit is echt de perfecte start van het seizoen”, legt de Fransman uit aan DirectVélo.

Hij is Cofidis dankbaar voor de steun de afgelopen dagen. “Voor hen wilde ik vooral het algemeen klassement en de eindzege binnenhalen”, aldus Thomas, die zich richt op rondes als deze dit jaar. “En in WorldTour-wedstrijden moet ik proberen die status te bevestigen. We gaan dat al zien in Tirreno-Adriatico, waar ik Guillaume Martin wil steunen en ik zal proberen goede resultaten te behalen.”