Filippo Ganna: “Laten zien dat ik geen robot ben”

Filippo Ganna leed dinsdag een zeldzame nederlaag in een tijdrit. De Italiaan, die meer dan een jaar ongeslagen was in deze discipline, werd derde in de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico. “Ik heb laten zien dat ik een mens ben en geen robot.”

“Ik kan dus ook een tijdrit verliezen”, vertelt de renner van INEOS Grenadiers nuchter aan CyclingNews. “Mijn waardes waren goed, maar elke dag is toch net even anders. Ik voelde direct dat mijn benen niet super waren. Ik denk dat de wind voor iedereen hetzelfde was.”

Teleurgesteld is Ganna ondanks zijn derde plaats ook niet. “Ik denk nu aan de volgende kans, maar ben ook blij hard gewerkt te hebben voor het team. Dat vind ik zelfs mooier dan het winnen van een tijdrit. Het team heeft alles gegeven. Dus waarom zou ik teleurgesteld zijn?”

“Ik ga nog wel meer kansen krijgen”, sluit hij af. “Ik ben niet verdrietig, elke wedstrijd is anders en er kan altijd iemand sterker zijn.”