‘Filippo Ganna kent zijn eerste wedstrijd na coronabesmetting’

De rentree van Filippo Ganna is aanstaande. De Italiaan zal komende maand aan de start verschijnen van de Ronde van Zwitserland (11-18 juni), zo meldt La Gazzetta dello Sport. Ganna moest goed twee weken geleden de Giro d’Italia nog verlaten wegens een coronabesmetting.

Ganna begon met hooggespannen verwachtingen aan de Ronde van Italië, maar werd in de openingstijdrit geklopt door Remco Evenepoel en moest na zeven etappes opgeven. De Italiaan liep tijdens de Giro namelijk een coronabesmetting op. We zijn nu meer dan twee weken verder en het lijkt erop dat de tijdrijder in de komende Ronde van Zwitserland weer een rugnummer zal opspelden.

Als we de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport mogen geloven, richt Ganna na de Ronde van Zwitserland zijn pijlen op de Italiaanse kampioenschappen (22-24 juni), gevolgd door een trainingsstage in Andorra. De 26-jarige renner zal dit jaar niet deelnemen aan de Tour de France. Ganna hoopt zich met een stage in Andorra en de Ethias Tour de Wallonie (22-26 juli) helemaal klaar te stomen voor de wereldkampioenschappen in het Schotse Glasgow.

Debuut in Vuelta?

Ganna zal in Glasgow deelnemen aan enkele baannummers, maar hoopt er ook een gooi te doen naar een derde wereldtitel in het tijdrijden. Na het WK volgt er wellicht nog een belangrijke wedstrijd. Een eerste deelname aan de Vuelta a España (26 augustus-17 september) zou volgens La Gazzetta namelijk een optie zijn.