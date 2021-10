Filippo Ganna grijpt naast finaleplaats op WK achtervolging

Een daverende verrassing op het WK baanwielrennen in Roubaix: Filippo Ganna mag later op de dag zijn regenboogtrui op de individuele achtervolging niet verdedigen. In de kwalificatie zette de 25-jarige Italiaanse tempobeul de derde tijd op de klokken, waardoor hij alleen nog voor brons in aanmerking komt. Ashton Lambie en Jonathan Milan mogen strijden om de gouden medaille.

Ganna was op voorhand de grote favoriet op de individuele achtervolging. De Italiaan van INEOS Grenadiers was al vier keer wereldkampioen op dit onderdeel, waarvan de laatste drie jaar op rij. Vorig jaar degradeerde hij de tegenstand door in Berlijn naar een wereldrecord te rijden. De wijze waarop hij Italië naar de olympische titel op de ploegachtervolging sleepte in Tokio, staat bij veel wielervolgers vast nog wel op het netvlies. En ook gisteren nog maakte hij indruk door La Squadra Azzurra naar de wereldtitel te helpen.

Vanmiddag mocht Ganna pas in de laatste rit aan de start verschijnen in de kwalificatie voor de achtervolging. Ashton Lambie, die in augustus als eerste ooit onder de grens van de vier minuten dook op de vier kilometer achtervolging, had toen de snelste tijd in handen met 4:03,237 minuten. De Amerikaan had even daarvoor de toptijd van Europees kampioen Jonathan Milan (4:05,785 min.) verbeterd. Ganna bleek echter niet bij machte om onder de tijd van Lambie te duiken en klokte slechts als derde af in 4:06,402 minuten.

Daardoor mag Lambie later vandaag met Milan gaan strijden om de gouden medaille en de WK-titel. Ganna strijd tegen de Zwitser Claudio Imhof om het laatste plaatsje op het podium.