Filippo Ganna eerste rozetruidrager: “Ik ben heel erg blij” zaterdag 3 oktober 2020 om 16:44

Het succes van Filippo Ganna houdt voorlopig niet op. Nadat de Italiaan vorige week in Imola wereldkampioen tijdrijden werd, won Ganna zaterdag de openingstijdrit in de Giro d’Italia. Zondag gaat hij van start in de roze trui. “Ik ben heel erg blij.”

De wereldkampioen tijdrijden reed naar eigen zeggen geen perfecte tijdrit. Maar als je wint, maakt dat niet uit. “De tijdrit was oké. In de afdalingen ging het vooral erg hard. Ik heb de roze trui morgen en ik heb gewonnen, dus het is goed”, zegt hij in het flashinterview.

Alhoewel Ganna gaat proberen om zondag zijn roze trui te behouden, is hij zich ook bewust van zijn functie voor de ploeg. “Deze trui is fantastisch, dus ik ga hem zeker verdedigen. Maar ik ben naar deze Giro d’Italia gekomen ter ondersteuning voor het team.”