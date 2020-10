Filippo Ganna blijft hongerig na derde ritzege: “Nu energie sparen voor Milaan”

Filippo Ganna heeft zijn derde ritzege in de Giro d’Italia beet. De Italiaan was ook zaterdag weer ongenaakbaar in de tijdrit naar Valdobbiadene. Met nog zeven etappes te gaan heeft Ganna nog één doel voor ogen: de laatste tijdrit. “We moeten nu energie sparen voor Milaan.”

Dat betekent dat de tijdrijder van INEOS Grenadiers het in de laatste week van de Giro d’Italia rustig aan gaat doen. “Ik hoop dat het zonnig blijft”, lacht hij in het flashinterview tegen beter weten in. “Nee, ik ga proberen het niet te koud te hebben en goed te herstellen.”

Met zijn zege vandaag is Ganna erg blij. “Ja, ook deze overwinning is weer heel belangrijk. We hebben een sterk team in deze Giro d’Italia en we winnen overal. Vandaag begon ik wel aardig. Daarna bleek de klim heel lastig te zijn. Gelukkig voelde ik me daarna beter en beter en moest ik alleen nog finishen.”