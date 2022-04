Filippo Fortin zegeviert in tweede etappe Belgrade Banjaluka

De tweede etappe van Belgrade Banjaluka is gewonnen door Filippo Fortin. De ex-renner van Bardiani-CSF en Cofidis versloeg na een rit van 122 kilometer Marceli Boguslawski en Bartosz Rudyk in de sprint. Fortin is tevens de nieuwe leider.

Na de door HRE Mazowsze Serce Polski gewonnen ploegentijdrit kregen de renners vandaag de eerste rit-in-lijn voorgeschoteld in Belgrade Banjaluka. De rit begon in Obrenovac en eindigde in Bijeljina. Onderweg kregen de coureurs slechts één gecategoriseerde beklimming voor de wielen geschoven, en die lag bovendien bijzonder van de finish.

Een massasprint stond kortom in de sterren geschreven en daarin bleek de ervaren Fortin over de snelste benen te beschikken. De 33-jarige Italiaan, die tegenwoordig uitkomt voor het continentale Maloja Pushbikers, bleek te snel voor de Polen Boguslawski en Rudyk. Het is voor Fortin zijn eerste zege van het seizoen.

De rittenkoers Belgrade Banjaluka (UCI 2.1) trekt door Servië en Bosnië en Herzegovina. Zondag staat de vijfde en laatste etappe op het programma. Op de startlijst ontbreken profploegen, wel staan veel continentale teams en nationale selecties aan het vertrek. De Belgische inbreng komt van Tarteletto-Isorex; de enige Nederlander aan de start is Rick Nobel van EuroCyclingTrips.

The winner of stage 2 of Belgrade-Banjaluka after a close bunch sprint finish in Bjeljina is @filippo_fortin from @pushbikersmtb . 👏 #BelgradeBanjaluka pic.twitter.com/i4URkDy3Dd — Mihai Simion (@faustocoppi60) April 14, 2022