Filippo Fortin zegeviert in openingsrit Ronde van Estland, Roy Eefting derde

Filippo Fortin heeft de eerste etappe van de Ronde van Estland gewonnen. De 34-jarige Italiaan van Maloja Pushbikers was veruit de sterkste in een sprint heuvelop. Thuisrijder Markus Pajur werd tweede, terwijl Fortins Nederlandse ploeggenoot Roy Eefting derde werd.

Op dag één van de Ronde van Estland kregen de renners een 192 kilometer lange rit van Tallinn naar Tartu voorgeschoteld. Het parcours was nagenoeg vlak, maar de laatste kilometer liep venijnig omhoog – op kasseitjes. Het leek iets voor de krachtssprinters.

Op papier dus een rit voor de snelle mannen, maar dat weerhield enkele sterke renners niet om de aanval te kiezen. Er ontstond een kopgroep van dertien met daarbij onder meer Roy Eefting (Maloja Pushbikers) en Rasmus Bøgh Wallin (Restaurant Suri-Carl Ras), onlangs winnaar van de Arno Wallaard Memorial. Veel ruimte kregen zij echter niet en met nog dertig kilometer te gaan was alles alweer bij elkaar gekomen.

De rit eindigde zodoende in een massasprint. In die sprint liet Fortin zien over de snelste benen te beschikken: hij klopte Markus Pajur op de lastige aankomst met twee seconden verschil. Roy Eefting pakte nog twee seconden later de derde plaats. Op plek acht zagen we ook nog de Antti-Jussi Juntunen, die normaal gesproken voor ABLOC CT rijdt, maar nu uitkomt voor de nationale selectie van Finland.