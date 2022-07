Filippo Colombo en Jenny Rissveds winnen shortraces Wereldbeker Lenzerheide

Filippo Colombo is de Wereldbeker mountainbiken in Lenzerheide uitstekend begonnen. In zijn thuisland Zwitserland won de BMC-renner vanavond de shortrace. Bij de vrouwen ging de zege naar de Zweedse Jenny Rissveds.

De mannenrace had een bloedstollend spannende ontknoping, waarin de Zwitsers Nino Schurter, Mathias Flückiger en Filippo Colombo, en de Zuid-Afrikaanse renner Alan Hatherly om de zege gingen sprinten. Uiteindelijk beschikte Colombo over het beste eindschot. De nationaal kampioen van Zwitserland was in mei, in de Wereldbeker in Nove Mesto, al eens derde in de shortrace.

Jenny Rissveds pakte de winst bij de vrouwen. De Zweedse ging Alessandra Keller en Jolanda Neff uit Zwitserland en de Française Pauline Ferrand-Prévot vooraf in de uitslag. De Nederlandse Anne Terpstra legde beslag op de zesde plaats. Zondag staat de olympische crosscountry op het programma in Lenzerheide.