Filippo Baroncini breekt spaakbeen bij val in Kuurne-Brussel-Kuurne

Trek-Segafredo moet het een tijdje stellen zonder Filippo Baroncini. De 22-jarige Italiaan kwam al in de openingsfase van Kuurne-Brussel-Kuurne ten val en heeft last van een breuk in zijn spaakbeen.

Baroncini was het grootste slachtoffer van een vroege valpartij in de kasseiklassieker. De beloftevolle renner bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere medische onderzoeken.

“Na het nemen van röntgenfoto’s blijkt Filippo last te hebben van een gebroken spaakbeen. Hij zal morgen worden geopereerd, waarna we een nieuwe update kunnen geven met betrekking tot zijn herstel”, laat Trek-Segafredo weten via social media.

Baroncini, de beloftenwereldkampioen van Leuven, kwam eerder dit jaar al in actie in Australië en Portugal voor onder meer de Tour Down Under en de Volta ao Algarve. De Italiaan wist nog geen aansprekende resultaten te boeken, in tegenstelling tot vorig jaar. Toen werd hij onder meer vijfde op het Italiaans wegkampioenschap en zevende in de Tour Poitou-Charentes.