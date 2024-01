donderdag 11 januari 2024 om 11:00

Fietsendrager op elektrische auto: dit moet je weten

Ad Je fiets meenemen op reis is een slimme keuze. Je kunt met de auto eenvoudig naar je bestemming, om daar vervolgens op het gemakje de omgeving te ontdekken. Dit is ook mogelijk met een elektrische auto. Maar hoe weet je nu of een fietsendrager op een elektrische auto past? En waar moet je nog meer rekening mee houden? Dit en meer lees je in dit artikel.

Het effect van een fietsendrager op de actieradius

Als je van plan bent een fietsendrager op je elektrische auto te plaatsen, weet dan dat dit je maximale actieradius beperkt. Het design van elektrische auto’s is zo gestroomlijnd mogelijk gemaakt, een fietsendrager met fietsen daarop heeft een negatieve werking op de aerodynamica. Je moet al gauw rekening houden met een afname van 10 tot 20 procent, afhankelijk van de opstelling en je rijgedrag.

Dat zijn kostbare kilometers die je kwijtraakt. Door langzamer en vloeiender te rijden, zorg je dat de actieradius minder snel afneemt. Een voordeel is dat er tegenwoordig op steeds meer plekken (snel)laadpalen te vinden zijn; zo kom je dus niet snel in de problemen.

Niet iedere elektrische auto is geschikt

Net zoals niet iedere brandstofauto een trekhaak heeft, is dit ook het geval bij elektrische auto’s. Lange tijd waren er maar een handvol modellen die geschikt waren om een fietsendrager op de auto te passen. De toenemende populariteit van elektrische auto’s heeft als gevolg dat er steeds meer nieuwe modellen op de markt verschijnen – vooral ook grote, capabele auto’s.

We zien daarom steeds meer elektrische auto’s die een trekhaak hebben waar een fietsendrager op past. Het gaat veelal om crossovers, stationwagons, sedans en SUV’s. Let wel dat niet iedere elektrische auto met een trekhaak meteen een caravan of aanhanger mag trekken, mocht je bijvoorbeeld een elektrische occasion willen kopen.

Geen trekhaak? Geen probleem

Het is mogelijk dat een elektrische auto geen trekhaak heeft. Dit betekent nog niet dat je geen trekhaak kunt monteren. In zulke gevallen kun je een speciale trekhaak aan de auto bevestigen, zodat je alsnog een fietsendrager kwijt kunt. Dit heet ook wel een RMC-trekhaak. Dit soort trekhaken zijn bedoeld voor (elektrische) auto’s die niet mogen trekken, maar wel mogen dragen.

Houd rekening met de kogeldruk van de fietsendrager

Als een elektrische auto een trekhaak heeft, wil dat nog niet zeggen dat je naar hartenlust fietsen mee kunt nemen. Je moet namelijk rekening houden met de kogeldruk. Verwar dit niet met het trekgewicht van de auto.

De kogeldruk geeft aan hoeveel gewicht er op de trekhaak mag rusten. De kogeldruk varieert per auto. Je kunt de exacte kogeldruk van een elektrische auto vinden bij de technische gegevens van het model, in het instructieboekje of online.

Tips voor rijden met een fietsendrager

Voordat je met je elektrische auto en fietsen op pad gaat, bekijk dan eerst een aantal handige tips om de reis zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen:

Doe het rustig aan; hoe minder snel je rijdt, des te meer je je actieradius maximaliseert.

Maak desnoods een proefrit van tevoren, zodat je een idee hebt van hoeveel de fietsendrager je actieradius beperkt.

Zorg dat je goed zicht hebt naar achteren; de kans is groot dat de fietsendrager en fietsen het zicht zullen beletten, zo niet volledig blokkeren – helemaal als je een achteruitrijcamera hebt.

Controleer welke verloopstekker je nodig hebt om de fietsendrager aan te sluiten.

Neem de regelgeving in acht

Er zijn een aantal regels waarmee je rekening moet houden als je met een fietsendrager rijdt. Bijvoorbeeld: