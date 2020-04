Fiets samen met het Oranje Peloton de virtuele Amstel Gold Race vrijdag 17 april 2020 om 16:00

Zondag 19 april wordt de eerste editie van de virtuele Amstel Gold Race verreden. Iedereen met een smarttrainer kan vanuit eigen huis de finale van de Amstel Gold Race rijden.

In samenwerking met BKool is de finale van de Toerversie Amstel Gold Race gedigitaliseerd waardoor iedereen met een interactieve hometrainer toch de Limburgse heuvels kan bedwingen. De route van bijna 26 kilometer gaat van Gulpen naar de finish in Vilt. De Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg en de Cauberg zijn opgenomen in het parcours.

Nederlandse Loterij is hoofdsponsor van het Nederlands wielrennen en al jaren trotse partner van de Limburgse heuvelklassieker. Op zondag 19 april fietst het Oranje Peloton van Nederlandse Loterij mee tijdens de eerste virtuele Amstel Gold Race. Door mee te fietsen steunen het Oranje Peloton en Nederlandse Loterij het Longfonds. Fiets en support jij ook mee?

De virtuele Amstel Gold Race

Waar: Vanuit jouw eigen huis kan je de laatste 24 kilometer van de Amstel Gold Race rijden

Op https://www.amstel.nl/amstelgoldrace/toerversie/virtuele-toerversie vind je alle instructies om virtueel te kunnen deelnemen

Wanneer: zondag 19 april om 11:00 uur, 12:00 uur of 13:00 uur

Kosten: Deelname is gratis. Bkool biedt een proefperiode van 30 dagen aan.

Waarom: Nederlandse Loterij steunt namens iedere deelnemer het Longfonds

Geen interactieve hometrainer?

Voor iedereen die de virtuele race toch wil volgen, is er de mogelijkheid om als toeschouwer mee te genieten. Alles is te volgen via de kanalen van Oranje Peloton.



Oranje Peloton steunt het Longfonds

Het Oranje Peloton sponsort namens de deelnemers van de virtuele Amstel Gold Race het Longfonds. Via onderstaande link kan iedereen zelf een bijdrage doen en daarmee het Longfonds extra steunen.