Fiets aan de Wilgen 2022: Philippe Gilbert

Speciaal voor het afscheid van enkele wereldtoppers haalt WielerFlits de reeks Fiets aan de Wilgen onder het stof vandaan. Een reeks waarin we terugblikken op de carrières van coureurs die tijdens of na afloop van dit seizoen hun koersfiets aan de spreekwoordelijke wilgen hebben gehangen. In deze aflevering staat Philippe ‘Phil’ Gilbert centraal, die na twintig jaar besloot een punt achter zijn indrukwekkende carrière te zetten.

Eind november verscheen op Twitter een overzicht van renners die in hun carrière een podiumplaats hadden behaald in alle vijf de monumenten. Een indrukwekkend rijtje, met natuurlijk Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Rik Van Looy, Francesco Moser, Sean Kelly en Hennie Kuiper, maar sinds 2019 ook Philippe Gilbert. Met zijn overwinning in Parijs-Roubaix van dat jaar verraste hij vriend en vijand. Zijn Strive for Five wist hij niet te completeren, maar dat hij er überhaupt serieus kans op maakte, maakt hem een unieke renner.

📊 Podium spot in all 5 monument classics — (completed) Alfred De Bruyne — (RVV 1957)

Rik Van Looy — (LBL 1961)

Eddy Merckx — (P-R 1968)

Roger De Vlaeminck — (RVV 1977)

Francesco Moser — (LBL 1978)

Sean Kelly — (LBL 1984)

Hennie Kuiper — (MSR 1985)

Philippe Gilbert — (P-R 2019) — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) November 27, 2022

In Parijs-Tours zette Gilbert een punt achter zijn actieve carrière, waarna nog een speciaal afscheid volgde op de Cauberg. Een loopbaan van maar liefst twintig seizoenen, waarin hij tachtig keer mocht juichen op profniveau. Voor het eerst in het voorjaar van 2004, toen hij een rit in de Tour Down Under won. Voor het laatst in de Vierdaagse van Duinkerke van zijn slotseizoen, waar Phil het eindklassement op zijn naam schreef. Daarvoor had Gilbert bijna drie jaar droog gestaan. Zo’n lange droogte had hij in zijn glansrijke carrière niet vaak meegemaakt.

Vooral 2011 springt eruit als we aan Philippe Gilbert denken. Het wonderjaar van de kopman van Omega Pharma-Lotto. Niet minder dan achttien keer wist Gilbert te winnen dat jaar. Of het aan zijn gebleekte witte haar lag, zullen we nooit weten, maar hij reed de stenen uit de straat. Er stond geen maat op hem. Strade Bianche (toen nog niet zo groot als nu), de Brabantse Pijl, het drieluik Amstel-Waalse Pijl-Luik, de Ronde van België, de Ster ZLM Toer, het BK op de weg… Hij won het allemaal.

Amstel Gold Race 2011 - foto: Cor Vos Waalse Pijl 2011 - foto: Cor Vos Luik-Bastenaken-Luik 2011 - foto: Cor Vos

Niet gek dat hij dat jaar ook zijn enige Tour de France-ritzege boekte in de openingsrit op Mont Des Alouettes in Les Herbiers. De gele trui raakte hij een dag later wel weer kwijt. Zijn seizoen sloot hij af met nieuwe overwinningen in de Clásica San Sebastián, het BK tijdrijden, de GP de Québec en de GP de Wallonie. Een uniek jaar voor Gilbert, waarin bijna alles in goud veranderde. BMC pikte hem op in 2012. In Amerikaanse dienst won de Waal slechts drie keer, maar daarbij zat wel de wereldtitel. Niet heel toevallig in Valkenburg, zette hij op de Cauberg het WK naar zijn hand.

Dat Gilbert koos voor een afscheid op de Cauberg, en niet op ‘zijn’ Redoute (er staat immers elk jaar honderden keren ‘PHIL’ op die Waalse scherprechter) of in Luik, zegt ook genoeg. Vier keer prijkt de naam van Philippe Gilbert op de erelijst van de Amstel Gold Race. Zijn laatste zege in 2017 volgde kort na zijn ongekende solo-overwinning, in de trui van de Belgische kampioen, in de Ronde van Vlaanderen. En dan veroverde hij nog de regenboogtrui in Limburg. “Dit is een heel belangrijke plek voor mij. Ik heb een bijzondere band met Valkenburg”, vertelde hij bij zijn uitzwaaiwedstrijd.

Het werd een eerbetoon aan een echte klassiekercoureur. In eerste instantie een renner die als heuvelspecialist te boek stond, maar zich later ontwikkelde tot een wereldtopper op alle ondergronden en in alle monumenten. De Ronde van Lombardije won hij als eerste, in 2009 en in 2010, en Luik-Bastenaken-Luik volgde in zijn wonderjaar 2011.

Zes jaar later, in 2017, was hij de beste in de Ronde van Vlaanderen na een individuele tocht van 56 kilometer. Hij profiteerde er optimaal van het sterke blok van Quick-Step-Floors. Dat hij in 2019 nog Parijs-Roubaix wist te winnen, na een duel met Nils Politt, zorgde ervoor dat hij een vierde monument aan zijn erelijst toevoegde. “Ik moest huilen aan de meet. Omdat ik echt tot in de laatste tien meter had moeten sprinten. Vooraf had ik mezelf enorm veel druk opgelegd en aan de meet viel dat allemaal in een keer van mij af”, vertelde hij achteraf.

Ronde van Lombardije 2009 - foto: Cor Vos Luik-Bastenaken-Luik 2011 - foto: Cor Vos Ronde van Vlaanderen 2017 - foto: Cor Vos Parijs-Roubaix 2019 - foto: Cor Vos

Toen bleef nog een hiaat over: Milaan-San Remo. Twee keer slaagde de Veelvraat van Verviers erin om op het podium te eindigen, maar verder dan zijn derde plaatsen uit 2008 en (alweer) 2011 kwam hij niet. Zijn motto Strive for Five hield hem op de been in de laatste jaren van zijn carrière. Lotto Soudal bood hem na zijn succesjaren bij Patrick Lefevere nog een langdurig contract aan. Ondanks dat hij door velen al was opgegeven, hield hij zelf hoop. Op 40-jarige leeftijd was hij nog actief.

“Ik heb steeds mijn doelen bijgesteld, waardoor ik nieuwe uitdagingen kreeg. Daardoor heb ik het ook zo lang volgehouden. Ook was het belangrijk dat ik om de zoveel jaar van ploeg ben gewisseld, waardoor je andere inzichten kreeg en een nieuwe omgeving die weer inspireerde”, gaf hij mee bij zijn afscheid. Gilbert diende de beste ploegen en gaf FDJ, Silence-Lotto (later Omega Pharma-Lotto), BMC, Quick-Step Floors en Lotto Soudal kleur.

Ook in de grote rondes reed Gilbert prijs. Het is enigszins gek dat hij de minste ritzeges heeft behaald in de Tour de France, slechts eentje. In de Giro d’Italia was hij drie keer aan het feest – eerst in 2009 en later nog twee keer in 2015 – en in de Vuelta was het liefst zeven keer raak. Vaak reed Gilbert die ronde in aanloop naar het WK. Vijftien keer reed hij het wereldkampioenschap bij de elites, zes keer eindigde hij in de top-10 en slechts één keer stond hij op het podium, maar dat was wel als glorieuze winnaar met de gouden medaille om zijn nek en de regenboogtrui om de schouders.

Om Philippe Gilbert in een paar zinnen samen te vatten, pakken we een uitspraak van Dirk De Wolf erbij. De oud-wielrenner leerde Gilbert kennen toen hij 17 jaar was en was jarenlang als een tweede vader voor de Waalse coureur. “Wat hem zo goed maakte? Zijn karakter, instelling, zijn wilskracht om altijd beter te willen worden, te willen leren, parcourskennis, ervaring, slimmigheid, durf in de koers. Dat zijn de karaktertrekken die Phil volledig beheerste.”

Over Philippe Gilbert Profploegen

2003: Fdjeux.com

2004: Fdjeux.com

2005: Française des Jeux

2006: Française des Jeux

2007: Française des Jeux

2008: Française des Jeux

2009: Silence-Lotto

2010: Omega Pharma-Lotto

2011: Omega Pharma-Lotto

2012: BMC

2013: BMC

2014: BMC

2015: BMC

2016: BMC

2017: Quick-Step Floors

2018: Quick-Step Floors

2019: Deceuninck-Quick-Step

2020: Lotto Soudal

2021: Lotto Soudal

2022: Lotto Soudal Belangrijkste overwinningen

WK wielrennen (2012)

Amstel Gold Race (2010, 2011, 2014 en 2017)

Ronde van Lombardije (2009 en 2010)

Parijs-Roubaix (2019)

Ronde van Vlaanderen (2017)

Luik-Bastenaken-Luik (2011)

Waalse Pijl (2011)

Clásica San Sebastián (2011) Een etappe Tour de France (2011)

Drie etappes Giro d’Italia (2009 en 2015)

Zeven etappes Vuelta a España (2010, 2012, 2013 en 2019) Aantal overwinningen: 80