Fiets aan de wilgen 2022: Davide Rebellin

Davide Rebellin kwam op woensdag 30 november op 51-jarige leeftijd om het leven. De Italiaanse wielrenner, die dit jaar officieel een punt zette achter zijn lange carrière, werd tijdens een fietstochtje aangereden door een vrachtwagen en overleefde de klap niet. In deze aflevering herdenken we de heuvelspecialist, die in april 2004 achtereenvolgens de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik won.

Dit eerbetoon aan Davide Rebellin verscheen eerder als In Memoriam op WielerFlits.

Begin november kreeg ik de vraag of ik twee artikelen wilde schrijven voor de serie ‘Fiets aan de Wilgen’. In deze reeks portretteren we de grote kampioenen die in 2023 niet meer in het peloton te zien zullen zijn. Dit jaar waren Niki Terpstra, Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali, Tom Dumoulin, Alejandro Valverde en Davide Rebellin in de aanbieding. Ik mocht als eerste kiezen en hoefde niet lang na te denken. Valverde en Rebellin, s’il vous plait.

Passie

Waarom juist deze twee? Beiden zijn niet van onbesproken gedrag, dat klopt, maar tegelijkertijd waren het ook voorbeelden. Valverde en Rebellin lieten zien wat op hoge leeftijd nog mogelijk is op de fiets en – belangrijker nog – wat een vreugde die fiets kan verschaffen. Rebellin ging hierin nog wat verder dan Valverde. Hij koerste tot zijn 51ste.

Overigens werd weleens beweerd dat de Italiaan zijn carrière enkel rekte om een dure scheiding te kunnen betalen, maar het is zeer de vraag of het fietsen hem in de laatste jaren nog zoveel opleverde: sinds 2017 reed hij uitsluitend voor conti-teams. Bovendien is de verklaring veel te plat. Luisteren we naar zijn eigen woorden, dan horen we geen homo economicus, maar een gepassioneerd coureur. Dit zei hij halverwege 2019, toen hij op 47-jarige leeftijd besloten had er nog ‘een jaartje’ aan vast te plakken: “Ik heb besloten om te blijven koersen omdat alleen al het denken eraan mijn hart sneller doet kloppen.”

Het was de bedoeling dat mijn tekst over Rebellin op 10 december online zou komen, maar het liep anders. Woensdagmiddag kwam ik terug van mijn fietstochtje en hoorde ik het trieste nieuws dat Rebellin niet was teruggekomen van het zijne. Gestorven in het zadel… Het zou kunnen dat hij het zelf zo gewenst had, maar dan wel over dertig of veertig jaar, na nog duizenden kilometers fietsplezier en op enigszins vredige wijze. Niet nu, niet zo. Een maand nadat hij officieel een punt achter zijn carrière had gezet, werd Rebellin in Montebello Vicentino aangereden door een vrachtwagen. Hij was op slag dood.

1992

Door het droevige voorval moest het artikel voor de serie ‘Fiets aan de wilgen’ een in memoriam worden. En omdat een in memoriam natuurlijk niet te lang kan wachten, verschijnt het tien dagen eerder dan gepland. De inhoud blijft voor een groot deel evenwel hetzelfde. Want hoewel de renner er niet meer is, blijven zijn prestaties voor eeuwig staan.

Davide Rebellin werd op 20-jarige leeftijd prof bij GB-MG Maglificio. Dat was halverwege 1992, het jaar waarin de allereerste sms werd verstuurd, Nevermind van Nirvana op één stond in de Billboard 200 en George Bush president was van de Verenigde Staten. Nee, niet dat jonkie George W. Bush – die moest nog bijna een decennium wachten -, maar diens vader George H.W. Bush. Om nog maar eens te benadrukken: Rebellin is een behoorlijke tijd beroepswielrenner geweest.

De eerste jaren

Bij GB-MG Maglificio was Rebellin ploegmaat van mannen als Mario Cipollini, Johan Museeuw, Eros Poli, Fabio Baldato, Andrei Tchmil en Franco Ballerini. Het uit San Bonifacio (regio Veneto) afkomstige talent etaleert in zijn eerste maanden bij het team meteen zijn klasse. Hij eindigt onder meer als negende in de Ronde van Lombardije. In 1993, zijn eerste volledige seizoen tussen de grote mannen, opent hij zijn proferelijst door de Duitse etappekoers Hofbrau Cup op zijn naam te schrijven.

De daaropvolgende jaren steekt Rebellin steeds vaker zijn neus aan het venster. Wat opvalt aan zijn uitslagen uit die beginperiode, is dat hij ook potentieel als klassementsrenner toont. Vooral 1996 springt er in dat opzicht uit. Hij wint een bergetappe in de Giro, draagt daarop zes dagen het roze en eindigt uiteindelijk als zesde in het eindklassement, waarna hij in het najaar ook nog een zevende plek pakt in de Vuelta. Nadien zal hij zulke prestaties niet meer evenaren. Hij wint nog wel Tirreno-Adriatico (2001), Parijs-Nice (2008) en een stel andere korte rittenkoersen, maar in de grote rondes weet hij nooit meer uit te blinken. De Ronde van Italië van 2000 is de laatste grote ronde die hij uitrijdt.

Klassiekerspecialist

Op dat moment is hij al uitgegroeid tot een klassiekerspecialist. De doorbraak op dat gebied kwam in 1997, toen hij de beste was in twee wereldbekerwedstrijden: de Clásica San Sebastian en het Kampioenschap van Zürich. Dat jaar wordt hij ook vierde in de eindstand van de wereldbeker. Het duurt vervolgens tot 2000 (als hij zijn eerste podiumplaats in Luik-Bastenaken-Luik behaalt) voordat hij weer in de top-tien van dit regelmatigheidsklassement te vinden is. Maar vervolgens is hij tot en met 2004 niet meer uit het lijstje weg te slaan.

2004 is natuurlijk Rebellins wonderjaar. Of eigenlijk: in april 2004 kent hij zijn wonderweek. Op 18 april wint hij de Amstel Gold Race, op 21 april de Waalse Pijl en op 25 april Luik-Bastenaken-Luik. In zowel die eerste als die laatste wedstrijd wordt Michael Boogerd tweede. “Davide was altijd mijn angstgegner”, zei Boogey woensdag in gesprek met WielerFlits. Daarna omschreef hij zijn oud-collega treffend: “Het was een heel slimme, lepe renner. Deed nooit een trap te veel, zat stil op zijn fiets.”

Doping

Boogerd en Rebellin treffen elkaar nadien nog meerdere malen in de finale van de Amstel en Luik, maar triomferen zit er voor geen van beiden meer in. Rebellin wint nog wel in de Waalse Pijl. Twee keer zelfs, in 2007 en 2009. Die laatste zege zal ook de laatste echt grote zege uit zijn carrière blijken. Op 29 april 2009, precies een week nadat hij Andy Schleck had verslagen op de Mur de Huy, kwam namelijk naar buiten dat Rebellin positief was bevonden op CERA, de nieuwe variant van EPO.

Waren de testen van de Waalse Pijl zo snel onderzocht? Nee, men had extra controles gedaan op dopingmonsters van de Olympische Spelen van 2008. Rebellin was daar tweede geworden achter Samuel Sánchez, maar moest zijn zilveren medaille na het nieuws direct inleveren. Hij werd voorlopig geschorst. Nadat in juli ook de B-staal positief bleek, kreeg Rebellin in september te horen dat de definitieve schorsing zou duren tot april 2011.

Late jaren

Rebellin was 39 jaar oud toen zijn schorsing afliep. De meeste renners zouden in dat geval denken: laat maar, ik ga wel wat anders doen. Maar Rebellin niet. Hij tekent een contract bij het kleine, Italiaanse conti-team Miche-Guerciotti en keert zodra het kan, begin mei 2011, terug in koers. Dat jaar zet hij een indrukwekkende reeks ereplaatsen neer, alsof hij in wil halen wat hij de voorbije periode heeft gemist. Met de Tre Valli Varesine en Trofeo Melinda voegt hij niet de minste koersen toe aan zijn palmares.

In de jaren daarop wint Rebellin – in dienst van CCC – ook nog wedstrijden als de Sibiu Cycling Tour (2013), Giro dell’Emilia (2014) en de Coppa Agostoni (2015). Daarna begint het iets moeizamer te gaan. Wegdeemsteren doet hij in zijn laatste seizoenen zeker niet, maar winnen wordt wel steeds lastiger. Paradoxaal genoeg wordt hij pas in deze periode echt populair. Zijn dopinggeschiedenis raakt langzaam maar zeker een beetje naar de achtergrond, net als het beeld van de ietwat saaie volger, en het verhaal van de bewonderenswaardige man die ondanks alles maar door blijft gaan, komt daar voor in de plaats.

Rebellin gaat door tot 16 oktober 2022. Tijdens de Veneto Classic, zijn thuiskoers, neemt hij afscheid. Hij is op dat moment 51 jaar, extreem oud voor een profwielrenner. Toch heeft hij er na dertig jaar, twee maanden en vijftien dagen in het profpeloton blijkbaar nog geen genoeg, want na zijn wielerpensioen blijft hij ritjes maken. Zo ook op woensdag 30 november, als het na tienduizenden fietstochtjes plots fout gaat.

Opeens is 51 niet meer extreem oud, maar veel te jong.

