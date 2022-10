Ferrand-Prévot pakt wereldtitel gravel: “Wist dat ik zou winnen in de sprint van een kleine groep”

Nadat ze zich in het verleden al tot wereldkampioene wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken kroonde, was Pauline Ferrand-Prévot zaterdag de beste op het eerste WK gravel voor vrouwen. Een unieke prestatie, maar de Française is niet bezig met statistieken of records. “Ik ben gewoon blij, ik hou van winnen”, zei ze in het flasinterview na de wedstrijd.

“Ik neem het dag per dag, ik kijk niet eens naar mijn vorige overwinning. Het gaat me om het genieten op het podium, om te genieten van de dag”, aldus Ferrand-Prévot, die duidelijk ook plezier had in de koers. Ze was vanaf de start actief. “Ik heb denk ik de perfecte wedstrijd gereden. In het begin ging het vrij snel en was het behoorlijk technisch. Daarom wilde ik gewoon voorin blijven. Toen de Italiaanse (Chiara Teocchi, red.) ging, nam ik wat tijd om te herstellen, en wat te eten en drinken.”

“Daarna waren er opnieuw veel aanvallen. Ik zat uiteindelijk mee met de kopgroep en kon daar bij blijven”, vertelt Ferrand-Prévot. Ze was aanvankelijk op pad met vier andere rensters, maar een van hen moest op dertig kilometer van het einde lossen. “Ik probeerde de meiden te motiveren om met me mee te rijden. Ik wist dat ik zou winnen als het een sprint met een kleine groep zou worden, dus de tactiek was gewoon perfect voor mij. Ik kan niet geloven dat ik vandaag heb gewonnen.”

Op het moment dat Ferrand-Prévot het sprintduel met de Zwitserse Sina Frei aanging voor de zege, was ze niet bang dat ze teveel energie verspeeld had tijdens de wedstrijd. “Ik voelde me sterk. (…) Aan het einde wist ik dat ik in tweede positie moest zitten voor de sprint. Het lukte.”