Ferrand-Prévot houdt Pieterse af in shortrace Leogang

Pauline Ferrand-Prévot heeft vanavond de shortrace in het Oostenrijke Leogang gewonnen. De Franse mountainbikester hield Puck Pieterse nipt af.

Ferrand-Prévot had zich al vroeg in de shortrace afgescheiden met Pieterse en Evie Richards Richards. In de slotronde slaagde zij erin om definitief het verschil te maken. Anne Terpstra eindigde op plek vier.

First World Cup win of the season 🥇 Pauline Ferrand-Prevot holds off her rivals to take the win in Leogang! 🥈 Puck Pieterse

🥉 Evie Richards@MTBworldseries pic.twitter.com/l1zsh11jAj — Eurosport (@eurosport) June 16, 2023

Mannen

Jordan Sarrou won even later de shortrace bij de mannen. De Fransman van Team BMC had aan een demarrage in de slotronden genoeg om de concurrentie van zich af te schudden.

Luca Schwarzbauer eindigde twee seconden later op de tweede plek. De Est Martins Blums eindigde op plek drie. Jens Schuermans werd vierde.

De uitslag van de shortrace bepaalt de startvolgorde voor de cross country-wedstrijd.