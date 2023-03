Fernando Gaviria vond sprint De Kleijn fair: “Hij heeft me verslagen, proficiat”

Even was er twijfel na afloop van Milaan-Turijn: was de sprint van winnaar Arvid de Kleijn wel geoorloofd? De Nederlander gaf de Colombiaan namelijk weinig ruimte, maar de jury besloot niet in te grijpen en De Kleijn uit te roepen als winnaar. Gaviria sluit zich daar bij aan: “Over zijn sprint heb ik niets te zeggen.”

“Hij heeft me verslagen en dat is alles wat ik kan zeggen, proficiat aan de Tudor-renner”, aldus Gaviria, die in ieder geval de ploeg kende van Arvid de Kleijn. Over de finale van Milaan-Turijn had de Movistar-sprinter ook een mening. “Het was best een vermakelijke sprint met veel bochten.”

Zelf was Gaviria vooral blij met zijn podiumplaats na een zware Tirreno-Adriatico. “Vooral als je weet dat ik twee dagen nodig had om te herstellen van de Tirreno, voelde ik me vrij goed. Ik had me graag iets beter gevoeld, zodat ik een betere sprint had kunnen rijden. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik niet gevallen ben en op het podium sta”, stelt hij.

Bekijk hieronder de slotkilometer van Milaan-Turijn 2023: