Fernando Gaviria sprintkopman UAE Emirates in Saudi Tour

Aan Fernando Gaviria de taak om UAE Emirates sprintzeges te bezorgen in de Saudi Tour. De Colombiaan heeft straks in de hectische sprintfinales met Maximiliano Richeze een ervaren lead-out renner tot zijn beschikking. Rui Costa is de aangewezen man om een goed klassement te rijden in de Saudi Tour.

Gaviria wist in 2021 maar één keer te winnen voor UAE Emirates – de Colombiaan won een etappe in de Ronde van Polen – en zal dus uit zijn op sportieve revanche. Met Richeze kan hij in de laatste kilometers richting een spurt rekenen op zijn vaste sprintaantrekker. De inmiddels 38-jarige Argentijn leek eind 2021 nog afscheid te moeten nemen als wielrenner, maar kon toch een halfjaar langer door bij UAE Emirates. Richeze stopt in mei na de Giro d’Italia.

Gaviria zal het in de sprints wel moeten opnemen tegen onder meer Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Alberto Dainese, Jordi Meeus en Niccolò Bonifazio. Voor het klassement kijkt de ploeg ongetwijfeld naar voormalig wereldkampioen Rui Costa. De 35-jarige Portugees werd twee jaar geleden nog derde in het eindklassement, achter winnaar Phil Bauhaus en Nacer Bouhanni.

De jonge Duitse neoprof Felix Groß, Yousif Mirza en Rui Oliveira zijn de overige namen in de selectie. UAE Emirates begint overigens met één renner (zes in plaats van zeven) minder aan de Saudi Tour.

Selectie UAE Emirates voor Saudi Tour (1-5 februari)

Rui Costa

Felix Groß

Fernando Gaviria

Yousif Mirza

Rui Oliveira

Maximiliano Richeze