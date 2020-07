Fernando Gaviria: “Met drie man minder konden we niet meedraaien” woensdag 29 juli 2020 om 19:52

Fernando Gaviria is het winnen niet verleerd in de afgelopen maanden, waarin hij behalve niet kon koersen ook het coronavirus onder de leden had. In Villadiego won hij met fietslengtes voorsprong de tweede rit van de Ronde van Burgos en zorgde zo toch voor wat feeststemming in zijn ploeg.

UAE Emirates moest op de tweede dag namelijk verder zonder Juan Sebastian Molano, Cristian Camilo Muñoz en Andres Camilo Ardila, omdat zij contact hadden gehad met een persoon die coronapositief bleek te zijn. De Emiraten-ploeg moest dus flexibel zijn in de rit naar Villadiego, omdat zij niet langer zeven, maar vier renners in koers had.

Volgens Gaviria was de compactheid van zijn ploeg uitzonderlijk. “We moesten het met drie man minder doen en daarom konden we niet meewerken om de kopgroep binnen schootsafstand te houden. Maar we rekenden in de finale op onze goede benen en op een beetje geluk om een goede sprint te rijden.”