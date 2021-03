Fernando Gaviria loopt polsbreuk op bij valpartij

Fernando Gaviria kwam in de E3 Saxo Bank Classic ongelukkig ten val, nadat hij op weg naar de beklimming van La Houppe over Jhonatan Narváez heen buitelde. Naderhand bleek de renner van UAE Emirates een blik in zijn pols te hebben opgelopen.

Bij de val scheurde een stukje van zijn scafoïdbeentje af, meldde de ploeg. Naar verwachting kan de Colombiaanse sprinter zijn training wel snel weer oppakken en staat hij ongeveer een maand aan de kant.

Gaviria begon het nieuwe seizoen met de Clasica de Almeria en de UAE Tour. Daarna reed hij een Italiaans blok met Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. Na Brugge-De Panne, waar hij naar de veertiende plaats reed, was de E3 Classic zijn tweede Vlaamse koers dit jaar.