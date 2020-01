Fernando Gaviria: “Ik werd op het juiste moment afgezet” donderdag 30 januari 2020 om 15:04

Fernando Gaviria heeft zijn seizoensstart niet gemist, aangezien de Colombiaanse sprinter gisteren alweer naar zijn tweede zege in de Vuelta a San Juan wist te snellen. “Ik werd perfect afgezet door Juan Sebastián Molano en Max Richeze”, zo analyseerde de sprintkopman van UAE Emirates na de finish.

De 25-jarige Gaviria won eerder deze week al in Pocito, maar werd in de vierde etappe naar Villa San Agustín in een zetel naar de streep gebracht. Het voorbereidende werk was van zijn landgenoot Molano, terwijl Richeze voor de perfecte lead-out zorgde. “Ik wist hierdoor naar de zege te sprinten. Ik ben heel erg blij”, aldus Gaviria.

“Het was een lastige etappe, aangezien we een beklimming van eerste categorie kregen voorgeschoteld. De ploeg reed echter geweldig van start tot finish. Mijn teammaats wisten de koplopers in te rekenen en me uiteindelijk goed af te zetten voor de sprint. Ik ben heel erg blij met mijn vorm en ik kan niet wachten op de resterende etappes.”

Peter Sagan (4e): “Ik heb nog niet de benen”

Gaviria bleek uiteindelijk veel sneller dan de opnieuw verrassend rappe Rudy Barbier, Álvaro José Hodeg en Peter Sagan. Voor de Slowaak was het zijn derde top 10-notering in deze Vuelta a San Juan, maar de drievoudig wereldkampioen moet zijn meerdere erkennen in de snellere Gaviria.

“Ik heb nog niet de benen om echt mee te doen in de sprints”, zo verklaart de renner van BORA-hansgrohe. “Het was opnieuw een dag voor de sprinters en de ploeg reed erg goed, met name in de laatste kilometers. Ik was in de finale nog betrokken bij een klein ongelukje, maar ik kon gelukkig weer mijn plaats innemen in het peloton.”

Vandaag genieten de renners van de eerste en enige rustdag in de Vuelta a San Juan. Morgen staat dan weer de koninginnenrit met aankomst op de Alto Colorado op het programma.