Fernando Gaviria: “Gemotiveerd voor de rest van het seizoen” maandag 3 februari 2020 om 08:36

Fernando Gaviria heeft zijn eerste test van het seizoen goed doorstaan. In de slotetappe van de Vuelta a San Juan sleepte hij zijn derde ritzege van deze editie binnen, waarmee de zegeteller in de ronde inmiddels op acht staat. “Nu ben ik erg gemotiveerd voor de rest van het seizoen.”

Op de vlakke omloop rond San Juan-stad werd Gaviria perfect naar voren geloodst in aanloop naar de massasprint. De Colombiaan koos vervolgens het juiste moment en won met twee fietslengtes verschil zijn derde etappe. Peter Sagan werd tweede, Álvaro José Hodeg derde.

Gaviria voelde zich tijdens de etappe erg goed, vertelde hij in het flashinterview. “Het werd gelukkig wat koeler in de slotfase van de rit. In de sprint deed mijn team geweldig werk en bracht me in de juiste positie. Uiteindelijk had ik de juiste benen om een goede sprint te rijden en de overwinning te pakken.”

Met drie zeges begon hij zijn seizoen beter dan in 2019, toen de teller op twee uitkwam. “Het is een erg goede seizoensstart. Om drie ritten te winnen is erg fijn. Ik ben zeer gemotiveerd voor de rest van het seizoen. Nu ga ik terug naar Colombia om te trainen, zodat ik de komende wedstrijden nog beter ben.”