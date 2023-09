zondag 10 september 2023 om 09:01

Fernando Gaviria eindigt wielerjaar in mineur: Colombiaan breekt sleutelbeen

Fernando Gaviria zal dit seizoen niet meer in actie komen. De Colombiaanse sprinter van Movistar heeft afgelopen vrijdag, bij een val in de zesde etappe van de Tour of Britain, namelijk zijn sleutelbeen gebroken. Het zit Gaviria de laatste maanden sowieso niet echt mee, aangezien de rappe man pas net terug was na een periode van blessureleed.

De 29-jarige Gaviria kwam begin augustus ook al hard ten val in de WK-wegrit in Glasgow. De sprinter hield aan deze crash geen botbreuken over, maar was wel enkele weken uit de roulatie. In de Tour of Britain maakte de renner van Movistar zijn rentree, maar ook in deze wedstrijd ging het dus mis.

In de slotfase van de zesde etappe naar Harlow ging Gaviria met enkele renners onderuit en greep hij meteen naar zijn sleutelbeen. De coureur kon zijn weg niet vervolgen, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en daar constateerden de artsen een gebroken rechtersleutelbeen. Zijn werkgever Movistar steekt Gaviria via social media een hart onder de riem.

Gaviria begon goed aan zijn eerste seizoen voor Movistar, met zeges in de Vuelta a San Juan en de Ronde van Romandië en ereplaatsen in onder meer Milaan-Turijn (2e) en Tirreno-Adriatico. De Giro d’Italia draaide vervolgens uit op een kleine deceptie. In de tweede helft van het seizoen slaagde de Colombiaan er – mede dus door blessures – niet in om zijn gebruikelijke niveau te halen.

De sprinter beschikt momenteel over een aflopend contract bij zijn huidige Spaanse werkgever, maar Gaviria zal volgens GCN in 2024 wel gewoon uitkomen voor Movistar.