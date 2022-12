Fernando Gaviria: “Drie moeilijke jaren achter de rug, maar kijk nu weer vooruit”

Voor Fernando Gaviria is 2023 misschien wel te bestempelen als een ‘kanteljaar’. De Colombiaanse sprinter zal zijn carrière, na enkele tegenvallende seizoenen, weer een nieuwe impuls moeten geven. In een uitgebreid interview met El País blikt hij terug, maar vooral vooruit op het nieuwe seizoen.

Gaviria hoopt in dienst van zijn nieuwe werkgever Movistar zijn carrière weer op de rails te krijgen. De voorbije seizoenen waren – mede door ziekte en blessures – niet heel erg succesvol voor de rappe Colombiaan. Zo boekte hij in 2021 slechts één overwinning en ook dit jaar kwam hij niet verder dan twee zeges. UAE Emirates besloot dan ook zijn aflopende contract niet te verlengen, maar Movistar heeft nog wel vertrouwen in de sprintkwaliteiten van Gaviria.

De inmiddels 28-jarige Gaviria kon de voorbije jaren niet optimaal presteren, aangezien zijn lichaam hem meerdere keren in de steek liet. Zo testte hij meerdere malen positief op het coronavirus en brak hij in het voorjaar van 2022 – na een goed seizoensbegin – zijn sleutelbeen bij een val in Omloop Het Nieuwsblad. “De afgelopen drie seizoenen waren erg lastig, op professioneel en menselijk vlak. Ik kijk nu echter weer vooruit, ik heb het inmiddels afgesloten.”

Wederzijds vertrouwen

“Ik zit nu in een nieuwe ploeg en een nieuwe omgeving. Dat ik nu voor Movistar koers, zorgt alleen maar voor extra motivatie. De ploeg weet ook hoe je met mensen moet omgaan. Als je goed presteert, is er niks aan de hand. Maar als de prestaties uitblijven, beginnen ze te praten en ontstaan er geruchten. Mensen weten niet wat het verhaal is van een renner, wat er nu echt speelt achter de schermen. Ik voel gelukkig het vertrouwen van de ploeg, en ik heb ook vertrouwen in de mensen van Movistar.”

De pijlsnelle Colombiaan, die in zijn carrière al vijftig profzeges wist te boeken, hoopt in dienst van Movistar weer de zeges aaneen te rijgen. “Al is het wel duidelijk dat we hier niet met een echte sprinttrein werken. Toch zie ik genoeg renners die in staat zijn om me in een goede positie af te zetten in de laatste kilometer. Daar ben ik blij mee. We kunnen met deze groep geweldige dingen laten zien. Dat is mijn drijfveer”, aldus Gaviria, die in de Vuelta a San Juan (22-29 januari) zal beginnen aan zijn seizoen.