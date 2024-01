zaterdag 6 januari 2024 om 08:15

Fergus Browning kroont zichzelf Australisch U23-kampioen na sprint à deux

Fergus Browning heeft zaterdag de U23-wegrace voor de heren op de Australische nationale kampioenschappen. De 20-jarige renner van Trinity Racing klopte tegen de verwachtingen in Matthew Greenwood aan de meet in een sprint. Browning was de dag voor het kampioenschap namelijk aangereden door een auto.

Het parcours in Australië was 139,2 kilometer lang en werd verreden op twaalf ronden van het Buninyong-circuit. In de koers leek het er lang op dat Matthew Greenwood (Team BridgeLane) er met de winst vandoor ging. Met nog drie ronden te gaan vertrok de renner van Team BridgeLane en hij wist dit tot aan de laatste ronde vol te houden.

Het kampioenschap duurde voor hem net een ronde te lang, want in deze slotronde werd Greenwood ingerekend door Browning. Browning maakte als enige van de achtervolgende groep de sprong, waardoor twee man gingen strijden om de winst. In de sprint was Browning zijn metgezel dus de baas. In de achtervolgende groep van zeven wist Matthew Fox (CC Etupes) de sprint te winnen en zo het podium te completteren.

Bekende namen op de erelijst

Greenwood treedt in de voetsporen van enkele bekende namen in het huidige profpeloton. Zo wonnen voor hem Michael Hepburn (2010), Rohan Dennis (2012), Caleb Ewan (2014), Miles Scotson (2015) en Chris Hamilton (2016). Allen maakten zij uiteindelijk de overstap naar de WorldTour. In dienst van zijn continentale ploeg Trinity Racing wist Browning echter nog geen grote overwinning te behalen.