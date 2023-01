Fenix-Deceuninck presenteert drie nieuwe rensters

Fenix-Deceuninck heeft drie nieuwe rensters voor 2023 gepresenteerd. Petra Stiasny (21), Carina Schrempf (28) en Maria Martins (23) komen de gelederen versterken.

Schrempf is de opvallendste naam van de nieuwkomers. De Oostenrijkse renster was tot kort geleden professioneel hardloopster. Vorig jaar deed zij al mee aan het WK wielrennen, waarin zij 33ste werd.

Stiasny en Martins hebben er al wat jaren op zitten in het profpeloton. Stiasny eindigde vorig jaar 22ste in de Giro Donne en Martins is Europees kampioen op de baan en voormalig nationaal kampioen op de weg van Portugal.

Fenix-Deceuninck bestaat voor de rest uit rensters die we kennen uit het veld, zoals Sanne Cant, Yara Kastelijn, Ceylin del Carmen Alvarado, Puck Pieterse en Annemarie Worst. Ook Belgisch kampioene Kim de Baat staat bij de ploeg van Roodhooft onder contract.

