vrijdag 8 september 2023 om 15:13

Femke Markus voelt zich beter na harde val in tijdrit: “Onderdeel van het werk”

Femke Markus stond vrijdag gehavend aan de start van de derde rit in de Simac Ladies Tour. De 26-jarige renster heeft flinke schaafwonden aan haar been en arm, maar gaat er alles aan doen om sprintster Lorena Wiebes naar de zege te loodsen.



Markus kwam donderdag hard ten val in de tijdrit van de Simac Ladies Tour. De renster van SD Worx kon door en zou de tijdrit uiteindelijk als 109de eindigen. “Ik heb goed geslapen”, vertelt ze voor de camera van de ploeg. “Ik ga vechten vandaag. Het doet pijn, maar dat is onderdeel van het werk. Ik ben over het algemeen wel goed in het verdragen van pijn.”

“Vandaag gaan we ons best doen om te winnen met Lorena. We kunnen leren van de laatste lead-out om haar vandaag wel te laten winnen”, eindigt ze. Wiebes werd in Gennep twee dagen geleden verrassend geklopt door Elisa Balsamo.